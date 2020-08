Del centenario de LA GACETA a los 90 años del pacto de San Sebastián

La GACETA acaba de cumplir cien años. Que una empresa de cualquier sector se convierta en centenaria es ya motivo de celebración, pero si se trata de una periodística creo que es un milagro al que, por supuesto, contribuye de forma muy importante el hacer muy bien las cosas. Con la que está cayendo actualmente con carácter general, y especialmente en el mundo de los medios de comunicación, sobre todo de los escritos, que un periódico cumpla cien años debe ser motivo de orgullo y satisfacción para todos los que trabajamos o colaboramos en él.

Una parte de los avatares por los que ha pasado esta publicación desde aquel lejano mes de agosto de 1920, cuando salieron de las rotativas los primeros ejemplares, quedaron retratados en la edición de ayer de LA GACETA, convertida ya en historia viva de la provincia de Salamanca y de los medios de comunicación en España.

En agosto de 1920, cuando apareció este periódico, reinaba Alfonso XIII y presidía el Gobierno Eduardo Dato, que sería asesinado al año siguiente. No se había producido todavía el desastre de Annual y no había llegado la dictadura de Primo de Rivera. Faltaban diez años para “la dictablanda” de Dámaso Berenguer. Cuando se estudia la historia de España, 1930 pasa casi sin pena ni gloria, contrariamente a lo que sucede con 1931, debido a la proclamación de la Segunda República. Sin embargo, este último hecho no se puede entender sin estudiar o analizar el llamado Pacto de San Sebastián, firmado a mediados del mes de agosto de 1930, es decir, cuando se iban a cumplir los diez años de la fundación de LA GACETA. En ese texto se encuentra el embrión de lo que luego sería el programa que ejecutó en sus primeras semanas el Gobierno provisional de la Segunda República y en ese documento estamparon su firma algunos de los que más tarde serían ministros. No se puede entender el importante papel que tuvieron en los meses siguientes los vascos y catalanes sin conocer las negociaciones que dieron lugar al Pacto de San Sebastián, del que se acaban de cumplir esta semana noventa años.

El otro hecho relevante de 1930 fue el Levantamiento de Jaca en diciembre, su fracaso y el fusilamiento de los capitanes Fermín Galán y José García Hernández. La Segunda República, que estaba por llegar en abril de 1931, ya tenía sus mártires. Ahora que algunos andan a vueltas con lo de Monarquía y República recomiendo leer lo que sucedió entonces, el contenido del Pacto de San Sebastián y lo que escribieron muchos de sus protagonistas, dese Niceto Alcalá Zamora hasta Manuel Azaña, pasando por Miguel Maura. Invita a la reflexión. Mientras tanto, larga vida a LA GACETA.