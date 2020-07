De la chapuza montoril al impuestazo monteril

Hablando de impuestos, ha pasado más desapercibida de lo que debiera la noticia de que el Tribunal Constitucional ha dado un revolcón a una de las medidas que puso en marcha Cristóbal Montoro. El citado Tribunal ha anulado el aumento de los pagos fraccionados en el Impuesto de Sociedades que impuso vía Real Decreto Ley el anterior ministro de Hacienda y que está vigente desde 2016. No es la primera vez que los jueces echan para atrás medidas fiscales de la “Factoría Montoril”, que anda de peregrinación por ciertos medios de comunicación sacando pecho de lo mucho que están durando sus últimos Presupuestos Generales del Estado. Habría que recordarle, primero, que los sacó a trancas y barrancas y con retraso sobre las fechas en las que tendría que haberlo hecho; en segundo lugar, que la prórroga no es porque sean buenos, sino porque el Gobierno actual ha sido incapaz de hacer otros presupuestos. Y, ya puestos a recordar, habría que decir que el PP se presentó a las elecciones de 2011 prometiendo bajadas de impuestos y, luego, hizo lo contrario, es decir, subirlos y que él salió en dos ocasiones por la tele anunciando esos incrementos mientras esa risa floja que le caracteriza se había apoderado de su rostro. ¿Cómo y cuándo se va a resarcir ahora a las empresas por ese “atraco” perpetrado por Montoro y su cuadrilla? Podían quitarle algo de su pensión, digo yo, aunque fuese con carácter simbólico.

Con todo, lo más importante de cara al futuro de este revolcón que ha propinado el Tribunal Constitucional a “la norma Montoril” es que los jueces argumentan que no se puede utilizar la vía del Real Decreto Ley para cambiar las reglas fiscales y que eso se debe hacer mediante una Ley, para que los grupos políticos puedan introducir sus cambios en la tramitación parlamentaria. Y esto es importante, especialmente tras el anuncio hecho ayer por el presidente del Gobierno de que van a subir los impuestos. Visto el gusto que han cogido los Gobiernos de Sánchez y de Pablo Iglesias al uso del Real Decreto Ley y vista la urgencia para las arcas públicas de allegar fondos, no me extrañaría que utilicen esta vía para sus próximos “impuestazos”, aunque luego los Tribunales de Justicia, pasados unos años, eso sí, fallen en su contra, como ha sucedido ahora con “la chapuza Montoril”, que deberá resarcirse. Además, tal y como están las cosas, los Gobiernos de Sánchez y de Iglesias, deberían pensar que quizás, solo quizás, subir impuestos no se traduzca en un incremento de la recaudación para Hacienda. Ahí lo dejo. Supongo que María Jesús Montero y su cuadrilla lo habrán contemplado, aunque, eso sí, teniendo el BOE en la mano lo fácil es subir los tributos.