Contar los muertos

Con la pandemia llegó también la confusión estadística en torno a las causas de muerte, y con la confusión comenzaron las especulaciones no sólo periodísticas, llegándose a fijar en la opinión pública un número de datos que no se corresponden con la realidad. Pero a finales de 2022 el INE publicó los datos oficiales, es decir los muertos clasificados por causas de muerte obtenidos a partir de los certificados firmados por médicos. En otras palabras: estos datos son los más fiables de los que existen en España.

En España ha habido unas seis olas de contagios por covid-19 y como las defunciones se suelen producir dos o más semanas después del contagio, en materia de fallecimientos se han solapado algunas de estas olas.

Desde 2020 hasta el primer semestre de 2022 el total de muertes por covid-19 según el Ministerio de Sanidad fueron 38.610 y el INE ha contabilizado 40.083. En el primer semestre de 2022 las muertes por esa causa fueron, según el Ministerio, 18.595, y según el INE 20.995.

En el total de muertes de 2020 a 30 de junio de 2021 el INE contabilizó 136.000 muertos, mientras que el Ministerio de Sanidad sólo calificó 108.042 muertes por covid-19. En total, casi 28.000 muertos menos por covid según el Ministerio respecto a los calificados por el INE.

Lo que la prensa no suele mencionar es que hay más riesgo de fallecer cuanta más edad tenga la persona. Lo mismo ocurre con el covid-19, enfermedad con una tasa de fallecidos en España por 100.000 personas que, a partir de la franja de edad de 40 a 44 años se duplica cada cinco años más de edad.

Se ha dicho que la Comunidad de Madrid es “la más descuidada” y por eso ha muerto en Madrid muchas más gente. Es falso. Si calculamos –siempre según el INE- los fallecidos por covid-19 por mil habitantes según las regiones españolas, Madrid, con 4,3 muertos a causa del covid por cada mil habitantes, no tiene la tasa más alta. Antes se colocan Castilla y León (5,2), Castilla-La Mancha (4,9) y Aragón (4,4).

También se ha dicho que ha habido muchos fallecidos por descuido en los tratamientos ajenos a la pandemia. Falso. Por ejemplo, en el caso del cáncer, que sería la patología grave arquetipo que precisa de tratamientos sofisticados y que aflige a cientos de españoles (hay más de 100.000 fallecimientos al año), hasta junio de 2022 no se aprecia en los datos del INE una tendencia al incremento significativo de los fallecimientos por esta causa. De donde se puede concluir que la supuesta desatención sanitaria o no existió o no produjo ninguna sobremortalidad.