Confinados días a todos. Espero que estéis bien, bueno, todo lo bien que se puede o que nos dejan nuestros “amados” líderes, y el maldito (por decirlo de modo elegante) virus. Porque no sé tú, pero yo noto que estamos bajos, que estamos inapetentes, deprimidos, aplastados... Que vamos viendo lo que se nos viene encima, y parece que ya todo nos da igual. Puede que sea así, pero es una pena.

¿Quién es el culpable de que la cosa vaya cada vez peor? Porque va a peor y muy ciego es el que no quiera verlo. Pues no lo sé. Como siempre matamos moscas a cañonazos. Si los culpables son la hostelería, les obligamos a que cierren o, en su defecto, que trabajen con solo una mesa con los camareros vestidos de lagarterana y haciendo el pino puente con la bandeja (vale, exagero, pero por ahí van los tiros). Si los culpables son los estudiantes, entonces queremos encerrarlos en sus residencias o pisos, con grilletes y cadenas y legionarios en sus puertas (cabra incluida). Si la culpa es del Gobierno, entonces no hacemos nada, que nos tienen muy bien domesticados. Culpables somos todos, o ninguno, o no sé.

Y mientras todos nos vamos a tomar por saco (por seguir siendo elegante) cabría esperar que los que citaba antes, nuestros “amados” líderes, estuvieran exprimiendo la neurona, que no parecen tener más, para darnos un espaldarazo y un respiro. Ay, qué ilusos somos. Allí los tienes a todos discutiendo en una surrealista moción de censura, que más bien parece una moción de tonsura, porque todos se fijan en los pecados ajenos, pero en cuanto se dan la vuelta se les ve el cartón.

Dicen que somos latinos, de sangre caliente, emocionales más que racionales. O lo éramos. Que ya ayer ni me enfadé al ver el desastre de Real Madrid, que parece que alguien me estaba cantando aquello de “tranquilo majete en tu sillón” y yo, que como ya os dije antes estoy bien domesticado, pues le hice caso y ahí me quedé, tranquilo, pensando en las musarañas al estilo Homer Simpson con el mono con platillos en la cabeza.

Qué bien nos vendría que volviera Fernando Fernán Gómez para mandar un poco (o un mucho) a todos y a todo a la... Bueno ahí mismo, que no quiero perder la elegancia justo al final.