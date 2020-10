Confianza, confianza y confianza

Reza una máxima periodística que los hechos son sagrados y las opiniones son libres. Pues bien, primero los hechos: con Salamanca ciudad, tres de las capitales de provincia de Castilla y León, es decir un tercio, están confinadas, amén de unos cuantos pueblos; nuestra Comunidad ha sido y está siendo una de las más afectadas por la pandemia; contrariamente a lo que sucede en otras regiones, hay dos médicos, Igea y Casado, al frente de la gestión de la misma. Ahora la opinión: no parece que los resultados de esa gestión sean precisamente como para tirar cohetes, sino más bien todo lo contrario. Evidentemente, en la evolución de la pandemia inciden más factores, pero la gestión es uno de los más importantes y significativos a la hora de hacer un balance. A la vista de esta situación, ¿se puede confiar en ellos? Dejo la respuesta al lector. Y, ahora otra pregunta: ¿es el confinamiento la mejor manera de hacer frente a esta epidemia? Resulta que hasta la propia Organización Mundial de la Salud (OMS) tiene sus dudas. Claro que, después de los bandazos que ha ido dando la organización con sede en Ginebra, a lo largo de los últimos meses, tampoco es para fiarse mucho.

Más hechos en otro asunto de actualidad: el Gobierno tiene unos planes para controlar el órgano de gobierno de los jueces, que es el Consejo General del Poder Judicial; eso es cómo decir que pretende controlar el funcionamiento de la Justicia, amén del proyecto en el que se trabaja para que sean los fiscales los que instruyan los asuntos. ¿Es esto bueno para la salud democrática de un Estado? En mi opinión, no. Y en Bruselas se han puesto en guardia, lo quieran reconocer, o no, Pedro Sánchez y los comunistas con los que gobierna. En los pasillos comunitarios y en bastantes capitales de los Estados miembros, especialmente en aquellos que padecieron dictaduras comunistas, la confianza en el Ejecutivo español tira a escasa y cada día que pasa nuestro crédito disminuye. ¿Podemos confiar en que ese aumento de la desconfianza que existe allende de nuestras fronteras se pare? Mucho me temo que no.

Y, últimas cuestiones: ¿alguien deja dinero a otro en el que no confía? La lógica dice que no. En consecuencia, ¿corren algún riesgo esos 140.000 millones de euros que la Comisión Europea y la Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno nos preasignaron y que ahora nos tenemos que ganar presentando planes que sean fiables? La verdad es que, tal y como está la situación, este Gobierno y las cosas que hace no generan confianza, pero también es verdad que la UE no se puede permitir que España caiga. Confiemos en esto último.