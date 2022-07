¿Cómo va lo de Ucrania?

Soy lector interesado en torno a la marcha de la invasión rusa sobre Ucrania. También sé algo de la Historia –tantas veces trágica- de esa parte de Europa, pero he de confesar que tanto los que saben de la guerra (todos militares) como los que opinan de ella (políticos y periodistas) no me acaban de aclarar qué es lo que en verdad está pasando allí.

Pues bien, el jueves pasado me encontré con un artículo firmado por Daniel Iriarte en El Confidencial que me dejó perplejo. Daniel Iriarte , que es periodista y cineasta documental, sostiene que “seguir afirmando que tarde o temprano Rusia acabará por vencer a Ucrania implica no haber estado prestando atención a todo lo que está sucediendo sobre el terreno.

La llegada de los equipos occidentales de armamento, sobre todo los sistemas Himars, ha cambiado radicalmente la dinámica bélica, al permitir a Ucrania atacar los depósitos de munición y centros de mando rusos cercanos al frente. [...] Lo estamos viendo ya: las imágenes de satélite muestran que la ofensiva rusa en el Donbás se ha detenido totalmente, con apenas algún intercambio esporádico de artillería de vez en cuando. Nada que ver con la muralla de fuego de hace apenas tres semanas”.

Según Iriarte, la guerra no va bien para Putin, que se encuentra con grandes dificultades para reclutar tropas para enviar ‘al matadero’. Anuncios en televisión piden nuevos participantes en la campaña ofreciendo salarios de 200.000 rublos (unos 3.400 euros al cambio), pero el número de enrolados está muy por debajo de las expectativas de Putin.

Por otro lado, las bajas en combate son similares a las que tuvo la URSS durante la década en que invadió Afganistán. Tanto los servicios de inteligencia de EEUU como los del Reino Unido estiman que la cifra de soldados rusos muertos en Ucrania ronda los 15.000, a los que se suman unos 45.000 heridos.

¿Y las sanciones? Sabemos bastante bien los efectos perversos que están produciendo en la UE, pero un grupo de expertos de la Universidad de Yale ha concluido que la economía rusa resiste a duras penas y que casi todo lo que se dice sobre la supuesta resiliencia rusa es falso. Parece que Rusia es incapaz de reemplazar los avanzados componentes tecnológicos occidentales y las sanciones no son inocuas. De hecho, la mayoría de especialistas, tanto dentro como fuera de Rusia, señalan septiembre como el mes en el que empezarán a notarse de verdad.

Ojalá que Ucrania se libre de Putin.