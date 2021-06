Combate lo invisible

Así, con ese lema, trata de poner de manifiesto Proyecto Hombre una realidad que teóricamente pasa desapercibida. En una sociedad tan hipócrita como la que vivimos, donde la deshonestidad y el engaño campan a sus anchas, donde la mentira es una manera de prostituirse sin rubor alguno, tragamos, cada día más, con ruedas de molino y lo resolvemos con un Omeoprazol de buenismo, buen rollo y “aquí paz y mañana gloria” o “dame pan y llámame perro”. Así están las cosas y negacionistas hay muchos, no sólo aquellos que pasan de las vacunas, las mascarillas, las distancias y del respeto a los demás de manera manifiesta.

Más que combatir lo invisible hemos de visibilizar lo visible, sí, está ahí, es una realidad. La tenemos enterrada en lo profundo de nuestra existencia porque nos duele. O la metemos bajo la alfombra de nuestros sentimientos porque nos incomoda o nos resulta incómodo asumir y afrontar que nuestro ser querido, o nosotros mismos, estamos atrapados en un sinsentido, del cual quieren o queremos escapar metiendo la cabeza bajo el ala de las adiciones.

Nos subimos todos al carro de la falsedad y, poniendo unas estadísticas sobre la mesa hacemos balances y cuadramos números. Justificamos nuestra conciencia, tratando de eludir responsabilidades, olvidando y hasta negando, al menos de cara a la galería, que tras esos datos hay nombres y apellidos. Es más, hay seres humanos cargados de dolor y sufrimiento, impotentes ante su propia incapacidad para afrontar un cambio radical en su vida. A su lado, más seres humanos, tan impotentes como incapaces de motivarles a ese cambio, tratando de generar una esperanza para ello y no sabiendo muy bien cómo.

No podemos continuar anestesiando nuestra conciencia y nuestra existencia con el relativismo, la normalización de lo que no es ni medio normal y el todo vale. Que me perdonen los antitaurinos pero es necesario coger el toro por los cuernos. No podemos continuar dando cuatro capotazos ni una larga cambiada ante una realidad tan sangrante y de tan graves consecuencias a medio y largo plazo. A veces incluso a corto, cuando las vidas se ven truncadas inesperadamente a consecuencia del uso indebido y el abuso desproporcionado de las distintas sustancias, o ¿por qué no? también por decisiones inadecuadas ante la desesperación producida al ver desaparecer el dinero como consecuencia de una ludopatía hecha realidad en sus múltiples posibilidades.

Nos guste o no, lo queramos reconocer o no, cada vez más la mancha de aceite se abre paso de manera silenciosa ante nuestra atenta y permisiva mirada. Algo estamos haciendo mal, o al menos algo no estamos haciendo bien, cuando en la tela de araña el número de atrapados aumenta y la edad disminuye ¿Visible o invisible? Real.