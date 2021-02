Ya sé que soy polvo y en polvo me he de convertir, cualquier día de estos que no tenga nada mejor que hacer. Por eso pienso en el templo al que no iré a recibir la ceniza y en la lumbre a la que no tengo gargantilla de San Blas que echar. ¿La culpa del mal fario?: la pandemia, este gafe universal, que ha hecho el papel que Unamuno atribuía al mozallón aguafiestas. Ese que irrumpe en el baile pueblerino y le pega un garrotazo al farol, acabando con la verbena; la misma que puede apagar este mi modesto Farol de los miércoles con un leve soplido.

Por el contrario, no creo en los pájaros de mal agüero, en los cenizos, aunque “haberlos haylos”. O sea, el ejemplo clásico de quien pone un circo y le crecen los enanos, del que huyen hasta los amigos, por si las flais. En la derecha patria hay alguno que intentó descubrir, que impide la unión, siembra la cizaña y logra siempre tres listas diferentes, la “trifachita” acobardada. Dos de sus integrantes se han dado otra costalada histórica en Cataluña. En la izquierda era el andaluz Yáñez, bautizado por Campany “el gafe de la Bética”. Hoy ejerce de tal el doctor Simón el enterrador, que recuerda a Noé asomado a la ventana diciendo despectivamente que eran cuatro gotas y llegó el diluvio. Pero en la torpona derecha hay varios aspirantes al cargo de cenizo mayor, encabezados por Casado, seguido de cerca por doña Inés de Salmoral. Me temo que los van a abrasar -Cayetana prendió ayer el primer fósforo-, y esparcir sus cenizas, aunque esta no sea ceremonia del gusto de la Iglesia. De momento en el PP cambiarán de sede, por si Génova escondía meigas, algún conjuro de Maricospe o Soraya “la pequeña asesina”; quizás papeles emparedados por Bárcenas “el cabrón”.

En Ciudad Rodrigo -donde hubo un amigo apodado “Gafe”, pero que no ejercía-, quieren marchita incluso el miércoles de ceniza. En el 2022 pedirán al alcalde la prolongación del Carnaval al miércoles, según me cuenta mi dilecto amigo Pepe Casamar (padre). Que autorice “los cenizos” antes de sumergirse en la triste Cuaresma. Cantan “se acabaron los encierros, guardaremos el disfraz... vamos a quemar nuestra gargantilla...”. Son ganas.