Queridos Reyes Magos: Sé que os escribo a última hora, y que no os lo voy a poner nada fácil, pero me acojo a que sois tres y sois magos, y oye, contra el vicio de pedir...

Siempre he sido muy de Melchor (me da juego para bromas diciendo que soy Ferchor), pero vais a tener que arrimar el hombro los tres, que hay mucho trabajo por hacer. Lo primero y principal es que todos los niños puedan tener regalos. Pero todos, incluso los hijos de los ateos progresistas que dicen no creer en la religión, pero se apuntan a este carro. Los niños a fin de cuentas no tienen la culpa.

También querría pedirte un abrelatas para “la Pedroche”, que este año, para presentar las campanadas de fin de año, se ha cansado de jugarse el coger una pulmonía, y ha preferido lucir un vestido híbrido entre Iroman y la estatuilla de los Óscar.

Un Gobierno para España. Que ya estamos hartos de tener nuestro “Juego de Tronos” particular, si los productores de esta serie quieren filmar más temporadas, solo tienen que seguir la actualidad política española. Si Falconeti (Sánchez) sigue cediendo para conseguir el “Trono de Hierro”, nos vamos a encontrar una España hecha a jirones, rota por dentro, con las diferentes Comunidades Autónomas (nunca naciones, países o tonterías varias) pidiendo como niños caprichosos y obviando el bien común.

Querido Baltasar, que no sé porqué, pero siempre me has parecido el más simpático de los tres, te encargo un saco lleno de “gracias, buenos días, por favor, perdón...” Que los echo de menos y nos hacen falta, que a base del yugo de lo políticamente correcto nos estamos envenenando tanto y mordiéndonos tanto la lengua, que el día que explotemos va a ser toda una mascletá y sálvese quien pueda.

Por último, pero no por ello menos importante, quiero poder seguir viviendo en una ciudad que apuesta por la cultura, que acoge y cuida al turismo, que compagina los jóvenes estudiantes con los charros veteranos.

En fin, Sus Majestades, puede que mi lista de deseos parezca irrealizable y altamente complicada. Lo sé. Lo siento. Pero dadas las fechas no sabía a quién más recurrir. Haced lo que podáis. Muchas gracias por haberme prestado vuestra atención.

Un cariñoso saludo.