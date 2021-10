Busco mopas para neumáticos

YA es oficial, el gobierno nos va a hacer pagar por el uso de las autovías. Se ve que ha cogido tanto impulso el sanchismo en el congreso del PSOE de Valencia que consideran que es momento de sacar a pasear una de las medidas más impopulares con las que hacer caja y convencer a Bruselas de que no vamos a despilfarrar su dinero. Las clases medias, de nuevo, paganos de una política de ocurrencia que igual te saca un bono de 400 euros para ir al teatro que te cruje por ir por una carretera que ya estás pagando.

Sin saber muy bien el porqué, se me ha venido a la cabeza esa especie de mopas que te hacían ponerte en las visitas a según qué tipo de casas, en las que la conservación del parqué era una cuestión de Estado. Y he pensado que voy a buscar unas mopas que poner a los neumáticos para ver si así me salvo de pasar por caja. Unas cadenas de felpa que hagan juego con la tapicería. Sonaría a chiste, pero las repercusiones de este peaje, al que han buscado el eufemístico y ridículo nombre de ‘tarificación por uso’, son realmente graves, sobre todo en comunidades como Castilla y León. Piensen en todos los que viven en pueblos, por mucho que calculen las mentes pensantes de los despachos ‘monclovitas’, por evitarse pagar tres o cuatro euros cada día, regresarán a las carreteras secundarias cuando se desplacen a la capital, aumentando la siniestralidad y la inseguridad en las travesías. Consecuencias: merma del bienestar de los ciudadanos, incremento del coste de vivir fuera de las ciudades, más despoblación e incluso, por verlo en clave de arcas públicas, incremento del gasto sanitario. Más pagamos todos.

Pero el efecto dominó va mucho más allá. Los transportistas ya alertan de que, si ellos también tienen que rascarse el bolsillo, no les quedará otra que subir tarifas a sus clientes, que lo repercutirán en el coste en sus productos. Más pagamos todos. Incluso el turismo se resentirá porque tener la comunidad más extensa del país penalizará a la hora de elegir destino. Menos ganamos todos. Así que, por muchas vueltas que se le dé, la ecuación no cuadra.

Los defensores de este nuevo ‘peaje por uso’ argumentan que el coste del mantenimiento de las carreteras es ingente y que en otros países europeos ya existe esta especie de canon. Como si aquí viviéramos en una suerte de barra libre impositiva. No, también se paga, sin nombres raros y de forma indirecta, pero se paga. Y no parece que sirva de mucho, analizando algunas de estas famosas autovías-toboganes.

Así que ya tiene marrón a la vista Virginia Barcones, reelegida delegada del Gobierno tras la entrada de Javier Izquierdo en la guardia pretoriana de Pedro Sánchez. Aunque en esto de las carreteras tiene experiencia la soriana, conocida también como la ‘Dora la Exploradora’ de la política regional por el número de kilómetros acumulados en su GPS. Y sin mopas en los neumáticos.