Aplausos para Merkel y Macron; pitos para Sánchez

Sus ministros aplaudieron a Sánchez cuando llegó a La Moncloa el pasado martes desde la Cumbre Europea como si fuese un héroe que hubiese logrado un gran éxito, tras pelearse con todos y contra todos. Y nada más lejos de realidad. Fue un ejercicio coreográfico perfectamente orquestado por Iván Redondo de cara a las televisiones y las redes sociales. Al día siguiente, en el Congreso de los Diputados, se volvió a repetir la operación con los diputados socialistas dando palmas hasta agotarse. Otro episodio de propaganda pura y dura. ¿Cuál ha sido la realidad de lo sucedido en Bruselas, en la trastienda de las negociaciones de los Jefes de Estado y de Gobierno? Pues otra muy diferente.

En primer lugar, Pedro Sánchez no ha ganado nada. Se ha limitado a recoger lo que nos han querido pre-adjudicar, que son 140.000 millones de euros aproximadamente, que curiosamente es la misma cifra que figuraba en la propuesta inicial de la Comisión Europea. Ni más, ni menos. España no ha conseguido en Bruselas más dinero, porque no tenía nada que ofrecer como contrapartida. La delegación de Madrid sabía que solo disponía de una baza: que la UE no podía dejar caer a Italia y España, dos de las cuatro economías más fuertes de la UE, junto a Francia y Alemania, porque eso era tanto como dinamitar la propia UE. Así que tocaba esperar a que se ratificase la cifra y las condiciones. “Estate callado y no enredes, que ya te lo arreglamos nosotros”, podría ser, expresado en lenguaje que entendemos todos, el mensaje transmitido a Sánchez desde Alemania, país que ostenta la presidencia del Consejo de la UE, con Merkel de auténtica muñidora del acuerdo.

Esa es la explicación de que Sánchez haya estado tan callado en una posición que definió como de “ escucha activa”. ¡A saber lo que significara eso! A pesar de los avisos, Sánchez no pudo contenerse y, en un momento dado, tuvo un enfrentamiento con la primera ministra de Finlandia, que en teoría es de su misma familia política. Esa metedura de pata pudo dinamitar la Cumbre Europea, según reveló ayer The Financial Times. En ese momento debieron volver a llamar al orden a Sánchez desde Berlín y retornó a la posición de “escucha activa”, para no estropearlo. En resumen, que los verdaderos triunfadores, por haber sido los autores de la idea del Fondo de Recuperación, son Merkel y Macron, mientras Sánchez fue comparsa, a veces molesta. Ahora es cuando llega su turno para comprobar si su Gobierno es capaz de articular un plan para gastar esos 140.000 millones que nos han preasignado, cumpliendo con las condiciones que nos han establecido. Ahí es donde se la juega Sánchez y los demás también.