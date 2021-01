Casi no puedo creer que ya estemos en el 2021. Ahora mismo me parece estar en una sala de cine a la espera de comenzar a ver la película: “Hijos de los hombres”, de ficción distópica, que invita a la reflexión y que fue adaptada al cine en 2006. Está basada en la novela “Hijos de los hombres” de P.D. James (1992) y se nos presenta un mundo ambientado en la Inglaterra de 2021, donde veinticinco años después de una epidemia en 1994 los seres humanos se volvieran completamente infértiles. La última generación que queda, sabiendo que no será posible la reproducción, está a la espera de extinguirse. La novela comienza como un diario escrito por un historiador de Oxford llamado Theo, en el que cuenta cómo el ser humano más joven del mundo ha sido asesinado en una pelea callejera.

La ciencia ficción nos introduce en un universo de mundos elaborados y futuristas que normalmente puede que nos parezcan poco realistas. Pero la humanidad ha hecho increíbles avances tecnológicos en los últimos años, sobre todo en el último siglo, y muchas de las ideas predichas en la ciencia ficción, han acabado convirtiéndose en realidad.

Si hiciéramos una encuesta sobre la prioridad en los deseos para el 2021, la casi totalidad respondería, que el fin de la pandemia. Las cosas en la vida, según mi criterio, se dividen en urgentes e importantes. No son sinónimos para nada, aunque a veces se tienden a suplementar. Es cierto que es urgente que se controle la pandemia por todas las repercusiones que está provocando, pero la importancia de determinados temas no pueden desaparecer por la urgencia de otros.

El 28 de diciembre se conmemora la Matanza de los Inocentes que queda reflejada en el Evangelio de Mateo 2, 16-18: “Herodes, al ver que había sido burlado por los magos, se enfureció terriblemente y envió a matar a todos los niños de Belén y de toda su comarca, de dos años para abajo, según el tiempo que había precisado por los magos. Entonces se cumplió el oráculo del profeta Jeremías: «Un clamor se ha oído en Ramá, mucho llanto y lamento: es Raquel que llora a sus hijos, y no quiere consolarse, porque ya no existen.»”

Este ojo que observa a principio de este 2021 reflexiona sobre la continua y actual Matanza de los Inocentes. Nos hacemos de cruces por las barbaridades hechas en otro tiempo y no vemos las que hacemos nosotros. Hoy pienso de manera especial en el aborto, en la tranquilidad de aniquilar al inocente, al futuro.

En la literatura de ficción se nos suele obligar a la reflexión. Y hoy la reflexión sería, nos preocupa aniquilar la tierra y yo les pregunto ¿no nos preocupa aniquilar nuestra propia especie? ¿Qué pasaría si lo estéril nos invadiera?

La vida es nuestro mayor potencial, ojalá que el 2021 apueste por la vida y que mejor vida que la del inocente. Feliz año.