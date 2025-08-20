Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Djs participantes en el concurso junto al concejal de Festejos, Pedro José Pérez. J.H.

Dj Cris gana el concurso de Ferias y Fiestas en Peñaranda

En segundo lugar ha quedado Dj Carlos Nemux y el tercero ha sido Soke

Jorge Holguera Illera

Jorge Holguera Illera

Peñaranda de Bracamonte

Miércoles, 20 de agosto 2025, 13:27

Dj Cris ha ganado el concurso de Dj's de Ferias y Fiestas de Peñaranda de Bracamonte celebrado en la noche del martes en la zona de carpas. En segundo lugar ha quedado Dj Carlos Nemus y Soke ha sido el tercero.

Esta edición ha contado con la participación de seis dj's: Prieto Dj, Dj Cris, Dj Forly, Dj Carlos Nemux, Dj Soke y Dj Momo.

El concurso de dj's se ha convertido en una cita que llega de animación la zona de carpas de las peñas situada en la zona del Cordel de Merinas. Este año se han instalado 47 carpas.

