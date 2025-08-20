Dj Cris gana el concurso de Ferias y Fiestas en Peñaranda En segundo lugar ha quedado Dj Carlos Nemux y el tercero ha sido Soke

Jorge Holguera Illera Peñaranda de Bracamonte Miércoles, 20 de agosto 2025, 13:27

Dj Cris ha ganado el concurso de Dj's de Ferias y Fiestas de Peñaranda de Bracamonte celebrado en la noche del martes en la zona de carpas. En segundo lugar ha quedado Dj Carlos Nemus y Soke ha sido el tercero.

Esta edición ha contado con la participación de seis dj's: Prieto Dj, Dj Cris, Dj Forly, Dj Carlos Nemux, Dj Soke y Dj Momo.

El concurso de dj's se ha convertido en una cita que llega de animación la zona de carpas de las peñas situada en la zona del Cordel de Merinas. Este año se han instalado 47 carpas.