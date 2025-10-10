Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz. E. P.

Yolanda Díaz estudia "acciones legales" contra Ayuso por "desacato" al negarse al registro de objetores del aborto

La vicepresidenta primera hace un llamamiento a la movilización de las mujeres en defensa de sus derechos

E. P.

Madrid

Viernes, 10 de octubre 2025, 10:58

Comenta

La vicepresidenta primera y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, anunció que evalúa posibles acciones legales contra la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, por presunto «desacato» y «desobediencia» tras su negativa a registrar a los médicos objetores de conciencia en la sanidad pública.

Desde Ginebra, donde asistirá a un evento sobre salud psicológica en el trabajo, Díaz criticó las declaraciones de Ayuso en el pleno de la Asamblea de Madrid, en las que justificó su negativa diciendo: «váyanse a otro lado a abortar».

«Estamos estudiando acciones judiciales ante la desobediencia y el desacato manifiesto de la presidenta madrileña», afirmó Díaz, subrayando que no se puede retroceder a épocas en las que mujeres tenían que viajar al extranjero para interrumpir su embarazo.

La vicepresidenta consideró que la libertad de Ayuso «es ninguna» y que corresponde tomar las medidas necesarias ante lo que calificó de «rebelión» de la presidenta madrileña. Además, hizo un llamamiento a todas las mujeres de España para que se movilicen y defiendan sus derechos. «Basta ya de retrocesos. Las mujeres en España no van a aceptar ningún paso atrás», concluyó.

