Yolanda Díaz anuncia la ampliación del permiso por fallecimiento hasta 10 días y un nuevo permiso por cuidado paliativos La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo propone reformar el Estatuto de los Trabajadores para garantizar tiempo de duelo y cuidados paliativos, subrayando que quienes enfrentan estas situaciones no deben considerarse absentistas

E. P. Madrid Jueves, 9 de octubre 2025, 10:06

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha anunciado que su ministerio presentará una nueva normativa destinada a modificar el Estatuto de los Trabajadores. La reforma permitirá ampliar los permisos por fallecimiento de un familiar hasta 10 días y creará un nuevo permiso para el cuidado de familiares en situación de cuidados paliativos.

«Nadie puede rendir adecuadamente en el trabajo a los dos días del fallecimiento de un padre, una madre, un hijo o un amigo. Nadie», afirmó la ministra durante un Desayuno Informativo de Europa Press.

Díaz señaló que uno de los problemas de productividad en España es que se obliga a los trabajadores a desempeñarse en condiciones desfavorables. «Quien entierra a su madre o no acude al trabajo por cuidar a su hijo no es un absentista», destacó.

En este contexto, la ministra subrayó la necesidad de debatir sobre el absentismo real en España. «El absentismo verdadero, claro que es un problema en España», afirmó, indicando que su impacto público representa aproximadamente 1,5% del PIB.