Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz. E. P.

Yolanda Díaz anuncia la ampliación del permiso por fallecimiento hasta 10 días y un nuevo permiso por cuidado paliativos

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo propone reformar el Estatuto de los Trabajadores para garantizar tiempo de duelo y cuidados paliativos, subrayando que quienes enfrentan estas situaciones no deben considerarse absentistas

E. P.

Madrid

Jueves, 9 de octubre 2025, 10:06

Comenta

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha anunciado que su ministerio presentará una nueva normativa destinada a modificar el Estatuto de los Trabajadores. La reforma permitirá ampliar los permisos por fallecimiento de un familiar hasta 10 días y creará un nuevo permiso para el cuidado de familiares en situación de cuidados paliativos.

«Nadie puede rendir adecuadamente en el trabajo a los dos días del fallecimiento de un padre, una madre, un hijo o un amigo. Nadie», afirmó la ministra durante un Desayuno Informativo de Europa Press.

Díaz señaló que uno de los problemas de productividad en España es que se obliga a los trabajadores a desempeñarse en condiciones desfavorables. «Quien entierra a su madre o no acude al trabajo por cuidar a su hijo no es un absentista», destacó.

En este contexto, la ministra subrayó la necesidad de debatir sobre el absentismo real en España. «El absentismo verdadero, claro que es un problema en España», afirmó, indicando que su impacto público representa aproximadamente 1,5% del PIB.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Adiós a uno de los elementos decorativos del centro más queridos por los turistas
  2. 2 Salamanca, afectada por las variaciones bruscas de tensión en el sistema eléctrico
  3. 3 El histórico rincón de Castilla y León donde se casará la hija de Antonio Banderas
  4. 4 El alcalde de Saldeana presenta su dimisión y renuncia al acta «para evitar males mayores»
  5. 5 Dos provincias de Castilla y León bajo aviso amarillo por lluvias intensas
  6. 6 Fallece en Mogarraz el filólogo salmantino Pedro García Domínguez, referente del buen uso del español
  7. 7 «Me gustaría representar a mi pueblo desde las instituciones, ser concejal de Salamanca»
  8. 8 La Guardia Civil alerta del grave riesgo de colocar objetos en las carreteras tras investigar a una persona que provocó un siniestro con un motorista herido
  9. 9 Cinco años de prisión para el acusado del apuñalamiento en un bar de Guijuelo tras reconocer los hechos
  10. 10 «Parece mentira que los años hayan pasado tan rápido, estamos fenomenal»

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lagacetadesalamanca Yolanda Díaz anuncia la ampliación del permiso por fallecimiento hasta 10 días y un nuevo permiso por cuidado paliativos

Yolanda Díaz anuncia la ampliación del permiso por fallecimiento hasta 10 días y un nuevo permiso por cuidado paliativos