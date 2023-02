Un testigo dice que ‘El Pequeño Nicolás’ “alardeaba” de tener acceso a bases de datos policiales

Según ha narrado, Gómez Iglesias le presentó a varias personas de la Comisión Nacional del Mercado de Valores y del Club Puerta de Hierro. “ Quería estar en ese círculo. Me pareció una persona interesante. Conocía a todo el mundo , directivos de empresas le saludaban y hablaban con él como si le vieran todos los días... Al principio no le creí, pero al recogerme en coche oficial y ver eso, ya sí”, ha añadido.

En el marco de su declaración, el hombre ha indicado que ‘El Pequeño Nicolás’ le pidió unos 15.000 euros para una colecta organizada para ayudar a la Casa Real en los procedimientos legales que había en marcha sobre algunos de sus miembros. Según ha dicho, le entregó el dinero al joven y luego le pidió que se lo devolviera, aunque ha reconocido que no denunció los hechos ante los tribunales.

Ante dicha declaración, el tribunal ha formulado una serie de preguntas al testigo: “¿Le pidió dinero para ayudar a la Casa Real? ¿A quién? ¿Al rey emérito?”, “¿Y usted se lo creyó?”, “¿Pero sabe qué edad tenía?”. El hombre ha asegurado que sabía que Gómez Iglesias rondaba los 20 años, pero ha insistido en que se sorprendió por sus contactos y por la información que manejaba.

Durante la sesión de este miércoles, también ha declarado otro testigo: un ciudadano, cuyos datos fueron consultados en 2014 por algunos de los investigados en bases policiales. El hombre ha asegurado que no conocía a ‘El Pequeño Nicolás’, que solo había sabido de él por la televisión. Y ha indicado que desconocía que se hubiese realizado dicha consulta. “Yo no me he enterado de nada eso”, ha dicho.

Además, otro testigo ha narrado al tribunal cómo en mayo de 2014 llamó a Gómez Iglesias, al que ha señalado como “conocido”, toda vez que agentes de la Policía le pararon en un control rutinario. Ha asegurado que aquella madrugada le multaron, pero no ha recordado más detalles de aquel incidente. En el sumario de la investigación, consta que el testigo agradeció a ‘El Pequeño Nicolás’: “Fran muchísimas gracias por todo. La Policía al final se ha rallado y no ha pasado nada (...) Solo me pusieron una multa por la ITV”.

A su vez, ha declarado como testigo un policía municipal --ahora jubilado-- que fue compañero de los dos agentes municipales que se sientan en el banquillo de los acusados. Según ha señalado, solía consultar datos de matrículas como parte de sus funciones. “Era una labor que hacíamos todos los días. Muchos compañeros nos lo pedían a diario”, ha dicho.

Al margen, un agente destinado a la Casa Real ha comparecido para explicar que es “normal” pedir datos y consultar matrículas cuando trabajaba de paisano o cuando estaba libre y veía “algo raro”.