Sánchez responderá «todo lo que sepa» sobre el 'caso Koldo' y desmentirá los bulos del PP El portavoz del PSOE en la comisión del Senado asegura que el presidente del Gobierno comparecerá el 30 de octubre con total transparencia, mientras critica la estrategia del PP y la fecha elegida para la cita

E. P. Madrid Sábado, 18 de octubre 2025, 10:39

El portavoz del PSOE en la comisión sobre el 'caso Koldo' del Senado, Alfonso Gil, confirmó este sábado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, responderá «todo lo que sepa» durante su comparecencia, prevista para el 30 de octubre a las 9:00 horas, y desmontará los «bulos» del PP «frase a frase, palabra a palabra y momento a momento».

En una entrevista en el programa Parlamento de RNE, recogida por Europa Press, Gil subrayó que Sánchez aportará información sobre «todos los extremos por los que se le pregunte» y que el PSOE afronta la cita con tranquilidad, al no haber tenido «ningún procedimiento que haya vulnerado la legalidad». Asimismo, espera que, tras la comparecencia, el PP «pida disculpas» por las calumnias difundidas sobre el presidente y su entorno.

El senador criticó la decisión de Alberto Núñez Feijóo de anunciar en el Congreso la citación de Sánchez, calificándola de muestra de la «desesperación» del PP y de un uso «absolutamente impresentable» de la Cámara Alta. También cuestionó que la fecha elegida, justo después del funeral de Estado por las 229 víctimas de la DANA, busque «ocultar» la ausencia de responsables públicos el día de la catástrofe.

Gil concluyó que la citación evidencia la «debilidad del proyecto del PP y de Feijóo», cuyo partido estaría viendo cómo «las encuestas y la ciudadanía van abandonando la estrategia del ruido y la confrontación» que han utilizado hasta ahora.