Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. E. P.

Sánchez responderá «todo lo que sepa» sobre el 'caso Koldo' y desmentirá los bulos del PP

El portavoz del PSOE en la comisión del Senado asegura que el presidente del Gobierno comparecerá el 30 de octubre con total transparencia, mientras critica la estrategia del PP y la fecha elegida para la cita

E. P.

Madrid

Sábado, 18 de octubre 2025, 10:39

Comenta

El portavoz del PSOE en la comisión sobre el 'caso Koldo' del Senado, Alfonso Gil, confirmó este sábado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, responderá «todo lo que sepa» durante su comparecencia, prevista para el 30 de octubre a las 9:00 horas, y desmontará los «bulos» del PP «frase a frase, palabra a palabra y momento a momento».

En una entrevista en el programa Parlamento de RNE, recogida por Europa Press, Gil subrayó que Sánchez aportará información sobre «todos los extremos por los que se le pregunte» y que el PSOE afronta la cita con tranquilidad, al no haber tenido «ningún procedimiento que haya vulnerado la legalidad». Asimismo, espera que, tras la comparecencia, el PP «pida disculpas» por las calumnias difundidas sobre el presidente y su entorno.

El senador criticó la decisión de Alberto Núñez Feijóo de anunciar en el Congreso la citación de Sánchez, calificándola de muestra de la «desesperación» del PP y de un uso «absolutamente impresentable» de la Cámara Alta. También cuestionó que la fecha elegida, justo después del funeral de Estado por las 229 víctimas de la DANA, busque «ocultar» la ausencia de responsables públicos el día de la catástrofe.

Gil concluyó que la citación evidencia la «debilidad del proyecto del PP y de Feijóo», cuyo partido estaría viendo cómo «las encuestas y la ciudadanía van abandonando la estrategia del ruido y la confrontación» que han utilizado hasta ahora.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Vecinos invisibles
  2. 2 Rodríguez Menéndez en Salamanca: jacuzzis rurales, animales desnutridos y una detención de película
  3. 3 El TSJ ratifica la sentencia por maltrato a un padre salmantino que mostró el pene a sus hijos: tampoco aprecia delito sexual
  4. 4 Mario Picazo anuncia lo que nos espera la próxima semana: «Hay que estar preparados para el río atmosférico»
  5. 5 La Fiscalía de Salamanca pide 16 años de cárcel para un hombre por agresión sexual a dos hermanas de 11 y 8 años
  6. 6 Herido tras empotrarse contra un jabalí en la autovía a la altura Sorihuela
  7. 7 Peligro para los gatos negros: paralizadas las adopciones por temor a los sacrificios en rituales
  8. 8 Herido el conductor de un patinete tras chocar con un coche en la avenida de La Aldehuela
  9. 9 Fuerte inversión en La Covatilla para preparar la temporada de esquí
  10. 10 Qué ha ocurrido en Salamanca este viernes 17 de octubre

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lagacetadesalamanca Sánchez responderá «todo lo que sepa» sobre el 'caso Koldo' y desmentirá los bulos del PP

Sánchez responderá «todo lo que sepa» sobre el &#039;caso Koldo&#039; y desmentirá los bulos del PP