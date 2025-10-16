Rajoy propone trasladar a España el «modelo» de Galicia de Feijóo y Rueda, alejado del extremismo El expresidente destaca la moderación, el diálogo y la prudencia de Alfonso Rueda y asegura que España necesita una política útil que responda a las necesidades de la gente

El expresidente del GobiernoMariano Rajoy, defendió este jueves que España adopte el «modelo» que ha funcionado en Galicia bajo el liderazgo de Alberto Núñez Feijóo y Alfonso Rueda, una política que, según sus palabras, está «alejada de cualquier extremismo».

«Creo que España tiene que volver a un modelo que funcionó. Funcionó en Galicia con Alberto Núñez Feijóo, funcionó con Alfonso Rueda y estoy absolutamente convencido de que va a funcionar en España y pronto con Alberto Núñez Feijóo», afirmó Rajoy, señalando que «a un extremismo no se le puede oponer otro extremista», ya que eso convertiría al país «en un lugar bastante complicado».

Durante la presentación de Alfonso Rueda en el desayuno informativo de Nueva Economía Fórum en Madrid, Rajoy destacó que el presidente de la Xunta practica «una política tolerante, que busca tender puentes en lugar de alimentar la confrontación».

«No todos los políticos son iguales»

Rajoy subrayó que Rueda reúne cualidades esenciales para cualquier gobernante: justicia, diálogo, prudencia y templanza. «Viendo su trayectoria y la de otros, queda claro que no todos los políticos son iguales. No es irrelevante que gobierne uno a que lo haga otro», dijo.

El expresidente destacó que Rueda gobierna con respeto, educación y buenas maneras, cualidades que, a su juicio, faltan en el actual Ejecutivo de Pedro Sánchez. «Tiene muy claras sus ideas y no las cambia como otros que viven en el modelo conocido de Groucho Marx», afirmó.

Asimismo, elogió su compromiso con la Constitución y los valores que defiende, señalando que Rueda «quiere a Galicia y quiere a España como la inmensa mayoría de los gallegos» y realiza «una política útil, que responde a las necesidades de la gente». Sobre el Gobierno central, añadió que «se limitan a hacer anuncios que casi nunca se concretan en nada».

Moderación y experiencia

Rajoy continuó alabando la moderación, sensatez y equilibrio de Rueda, cualidades que, según él, escasean en algunos miembros del Gobierno de Sánchez. Además, subrayó la amplia experiencia y bagaje del presidente de la Xunta, algo que, a su juicio, «no abunda en demasía por los lares de la política española».

Al desayuno asistieron, entre otros, el líder del PP Alberto Núñez Feijóo, el secretario general del partido Miguel Tellado, la vicesecretaria de Regeneración Institucional Cuca Gamarra, el alcalde de Madrid José Luis Martínez-Almeida, la expresidenta del Congreso Ana Pastor y numerosos diputados gallegos.