El PP pide al Gobierno un «plan de choque» para que las familias puedan afrontar el inicio del curso escolar 2025-2026 El PP también pide la aprobación con carácter urgente un programa de cooperación territorial para reforzar las ayudas de las Comunidades Autónomas en el ámbito educativo

E. P. Madrid Sábado, 30 de agosto 2025, 13:14

El Grupo Parlamentario Popular ha registrado en el Congreso de los Diputados una proposición no de ley en la que insta al Gobierno, con el acuerdo de las comunidades autónomas, a adoptar un plan de choque para afrontar el inicio del curso escolar 2025-2026.

La iniciativa de los populares, a la que ha tenido acceso Europa Press, reclama al Ejecutivo medidas como incrementar la dotación del programa de cobertura de libros de texto y material didáctico a Comunidades Autónomas hasta al menos 100 millones de euros, conforme a los criterios que se acuerden en la Conferencia Sectorial de Educación.

El PP también pide la aprobación con carácter urgente un programa de cooperación territorial para reforzar las ayudas de las Comunidades Autónomas en el ámbito educativo (comedores escolares, transporte escolar, etc.).

Asimismo, insta al Gobierno a garantizar en el primer ciclo de la Educación Infantil, de cero a tres años, la gratuidad en todos los centros educativos como medida de equidad, que será cofinanciado entre el Estado y las Comunidades Autónomas, aportando cada una el 50%.

El PP también quiere que el Ejecutivo asuma desde el curso 2025/2026 el 5% del importe de las cuotas de la Seguridad Social de los alumnos de las prácticas formativas no universitarias para alcanzar la totalidad de su bonificación.

Por último, el Grupo Popular insta al Gobierno a financiar el sobrecoste que supone para las administraciones educativas incrementar los recursos humanos y materiales necesarios para la escolarización de los alumnos migrantes en la educación obligatoria.

En la iniciativa, el PP recuerda que el Gobierno, por segundo año consecutivo, no ha aprobado los Presupuestos Generales del Estado y avisa de que «probablemente tampoco lo hará para el próximo ejercicio 2026, dada la crisis que atraviesa el Gobierno y el propio presidente manteniéndose en el poder, mientras las preocupaciones de las familias en el ámbito educativo quedan un año más desatendidas, a costa de la igualdad entre los españoles».

Por ello, critica que para este nuevo curso «no se incrementa el programa de cobertura de libros de texto y material didáctico a las comunidades autónomas, cuyo coste se incrementa este curso, y tampoco se ha adoptado ninguna medida extraordinaria de las que el Gobierno aprueba para otros menesteres».