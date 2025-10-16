Pedro Sánchez comparecerá el 30 de octubre en la 'comisión Koldo' del Senado Será el segundo presidente del Gobierno en activo que acuda a una comisión de investigación de las Cortes Generales

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, interviene durante una sesión de control al Gobierno, en el Senado.

La portavoz del PP en el Senado, Alicia García, ha informado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, comparecerá ante la comisión de investigación sobre todas las ramificaciones del 'caso Koldo' el jueves 30 de octubre a las 9:00 horas.

La dirigente 'popular' anunció la fecha durante una rueda de prensa en el Senado, antes de que la convocatoria sea ratificada por la Mesa de la comisión, el órgano responsable de organizar sus trabajos, en la que el PP ostenta mayoría absoluta.

Con este anuncio, los 'populares' ponen fin a la incertidumbre sobre el día en que interrogarán al presidente en el Senado. La semana pasada, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, adelantó que Sánchez sería citado en octubre, aunque hasta hoy no se había confirmado la fecha exacta.

El PP ha recordado que Sánchez tiene la obligación legal de acudir a la comisión y ha insinuado que no descarta emprender acciones judiciales si el presidente «faltase a la verdad» durante su comparecencia.

«Sánchez tendrá que dar explicaciones en el Senado, con luz y taquígrafos. Frente a toda España, deberá responder por lo que ha hecho, permitido y encubierto», afirmó Alicia García.

Esta comisión lleva más de año y medio de trabajo y ha celebrado cerca de 90 comparecencias, entre ellas las de los ministros Ángel Víctor Torres (citado en tres ocasiones), Fernando Grande-Marlaska, María Jesús Montero, Luis Planas y Elma Saiz. También han comparecido el exministro José Luis Ábalos, el exministro y actual presidente de la Generalitat Salvador Illa, y la presidenta del Congreso y expresidenta de Baleares, Francina Armengol, entre otros.

¿Quién interrogará a Sánchez?

Aún no se ha definido quién del PP se encargará de interrogar a Sánchez durante su comparecencia. Alicia García ha confirmado que ella no asumirá ese papel y lo delegará en otros miembros de la comisión.

Los integrantes del PP en esta comisión son Alejo Joaquín de Miranda, Ana Beltrán, Francisco Bernabé, Gerardo Camps, Rocío Divar, Salvador de Foronda, Miguel Ángel Jerez, Fernando Martínez-Maíllo, José Antonio Monago, Enrique Ruiz Escudero, Luis Santamaría, Juan Sanz Vitorio, Alfonso Serrano y Antonio Silván. En la Mesa también están Eloy Suárez, José Manuel Balseiro e Inmaculada Hernández.

Segundo presidente en activo en comparecer

Pedro Sánchez será el segundo presidente del Gobierno en ejercicio que acuda a una comisión de investigación de las Cortes Generales.

El primero fue José Luis Rodríguez Zapatero, quien compareció el 13 de diciembre de 2004 ante la comisión de investigación del Congreso sobre los atentados del 11 de marzo, mientras ejercía como presidente.

Por su parte, José María Aznar y Mariano Rajoy también fueron citados, pero ya como expresidentes. Aznar compareció el 29 de noviembre de 2004 en la comisión del 11-M y el 18 de septiembre de 2018 en la investigación sobre la presunta financiación ilegal del PP. Rajoy, en tanto, fue citado en marzo de este año en la comisión sobre la 'Operación Cataluña'.