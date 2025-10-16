Óscar Puente califica a Venezuela de «dictadura» y felicita a María Corina Machado por el Nobel de la Paz El ministro de Transportes asegura que no defiende al régimen de Maduro y celebra el reconocimiento a la opositora venezolana, a quien considera una defensora de la democracia

E. P. Madrid Jueves, 16 de octubre 2025, 10:16 Comenta Compartir

El ministro de Transportes y Movilidad Urbana, Óscar Puente, calificó este jueves a Venezuela como «una dictadura» y «un régimen evidentemente autocrático», al tiempo que felicitó a la líder opositora María Corina Machado por haber sido galardonada con el Premio Nobel de la Paz.

Durante una entrevista en el programa 'Más de Uno' de Onda Cero, recogida por Europa Press, Puente explicó que no es un experto en la situación venezolana ni conoce en detalle la trayectoria de Machado, pero destacó que no tiene «nada en contra» de ella, ya que no es «defensor de la dictadura venezolana».

«Si los jurados del Nobel han considerado que tiene méritos, me parece bien. No tengo nada en contra. No soy defensor del régimen venezolano ni tengo relación alguna con el señor Maduro. Me alegra que el Nobel se otorgue a una persona que defiende la democracia en Venezuela», afirmó el ministro socialista.

Sus declaraciones llegan dos días después de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, justificara no haber felicitado a Machado tras el anuncio del galardón, señalando que no suele pronunciarse sobre los premios Nobel, aunque reconoció y respetó el trabajo de la opositora.

Cabe recordar que la última vez que un miembro del Ejecutivo español se refirió a Venezuela como una «dictadura», en palabras de la ministra de Defensa, Margarita Robles, el Gobierno de Nicolás Maduro respondió convocando al embajador español en Caracas y llamando a consultas a su representante diplomática en Madrid, en protesta por lo que calificó como declaraciones «insolentes, injerencistas y groseras».