El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública y secretario general del PSOE-M, Óscar López. E.P.

Óscar López tacha de «racista» al Gobierno de Ayuso por «acoger ucranianos» y negarlo «si son africanos»

Ha sido muy crítico con la presidenta madrileña

E.P.

Sábado, 13 de septiembre 2025, 14:07

El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública y secretario general del PSOE-M, Óscar López, ha tildado de «racista» al Gobierno de la Comunidad de Madrid, encabezado por Isabel Díaz Ayuso, por «presumir de tener un centro en Pozuelo que acogía a cientos de menores ucranianos e intentar cerrarlo cuando los niños son africanos».

Así lo ha expresado López en el acto de inauguración de la nueva sede del PSOE, ubicada en el distrito de San Blas-Canillejas, en el que ha subrayado que Madrid es una región abierta. «Nos gusta acoger y es un orgullo para todos nosotros acoger a niños ucranianos. Pero nos gusta también acoger a niños africanos», ha puntualizado.

En este sentido, el secretario general del PSOE-M ha apostillado que «no es xenofobia, sino que es racismo, con todas las letras». «No es xenofobia, no es miedo al de afuera. Es al de otra raza, racismo, que es lo que está aplicando Ayuso en la Comunidad de Madrid», ha concretado.

Al acto han asistido también la secretaria de Organización del PSOE, Rebeca Torró, y la presidenta de los socialistas madrileños, Paca Sahuquillo.

