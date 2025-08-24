Moreno pide conseguir «una mayoría social» de cara a las próximas elecciones: «El PP tiene otro estilo, sin insultos» «Tenemos que estar pendientes porque no sabemos qué va a pasar en nuestro país, con un Gobierno que no es capaz de sacar unos Presupuestos ni de resolver los graves problemas ni los grandes retos», ha defendido

E.P. Domingo, 24 de agosto 2025, 12:29 Comenta Compartir

El presidente de la Junta de Andalucía y del PP autonómico, Juanma Moreno, ha advertido de la importancia del curso político que está a punto de comenzar, en el que todo el «todo el camino andado se puede desandar», si no se revalida «una mayoría social por parte de todos los ciudadanos». En ese sentido, Moreno ha aludido a unas elecciones que, aunque no tienen una fecha marcada, llegarán a «principios o finales de junio». Por ello, ha afirmado también el PP es «necesario» porque «tenemos otro estilo, sin insultos y con soluciones».

Así lo ha explicado en la noche de este sábado durante una recepción en la caseta de la formación en el recinto ferial de Almería en la que, además de aludir a las elecciones, también ha resaltado los valores de «trabajo», «escucha» y «solución de problemas de los ciudadanos» inherentes a un partido que «tiene otro estilo» y que «se aleja del insulto tan habitual» en la actual escena política.

«Tenemos que estar pendientes porque no sabemos qué va a pasar en nuestro país, con un Gobierno que no es capaz de sacar unos Presupuestos ni de resolver los graves problemas ni los grandes retos a los que se enfrenta la sociedad española y que podría también adelantar esas elecciones», ha agregado el presidente, además de pedir a los asistentes «estar preparados» para hacer «lo que mejor sabemos hacer, que es trabajar».

«Que es escuchar a los ciudadanos, escuchar sus problemas. Y lo que mejor sabemos hacer nosotros, a diferencia de otros es solucionar problemas a los andaluces, a los almerienses y a los españoles», ha añadido.

Asimismo, el líder del PP andaluz ha abundado en que el Partido Popular «tiene otro estilo, otra forma de hacer las cosas», calificando que «por eso somos distintos, por eso somos necesarios, fundamentales e imprescindibles para el presente y el futuro de Almería, de Andalucía y de España».

El acto, que ha contado con la presencia de la alcaldesa de Almería, María del Mar Vázquez, del presidente del PP de Almería, Javier Aureliano García, del consejero de Agricultura y Pesca del PP de Andalucía, Ramón Fernández-Pacheco; y la consejera de Desarrollo Educativo y Formación Profesional del PP de Andalucía, María del Carmen Castillo; y la delegada del Gobierno de la Junta de Andalucía en Almería, Aránzazu Martín Moya, entre otras personalidades, estaba dedicado a la figura del afiliado.

A estas «personas anónimas», Moreno les ha dedicado unas palabras de agradecimiento por «haber hecho posible la progresión en el tiempo de este proyecto político, »en ocasiones de padres a hijos y de hijos a nietos, pasando el testigo«.