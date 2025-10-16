Los médicos intensifican sus protestas contra el Estatuto Marco: habrá una nueva huelga en diciembre y una marcha en noviembre CESM y SMA anuncian nuevas movilizaciones ante la falta de avances por parte de Sanidad y exigen una negociación efectiva para defender derechos laborales

El Comité de Huelga de la Confederación Española de Sindicatos Médicos (CESM) y del Sindicato Médico Andaluz (SMA) ha anunciado una nueva marcha en Madrid el próximo 15 de noviembre, así como cuatro jornadas de huelga continuadas los días 9, 10, 11 y 12 de diciembre, en rechazo al borrador del Estatuto Marco.

La marcha partirá del Congreso de los Diputados y concluirá frente al Ministerio de Sanidad, en un recorrido que busca visibilizar el descontento del colectivo médico ante un texto que, según los sindicatos, ignora sus reivindicaciones laborales.

Tras los paros nacionales del 13 de junio y 3 de octubre, y en el marco de la huelga indefinida actualmente en curso, CESM y SMA han decidido intensificar las movilizaciones con estas nuevas jornadas de paro. Además, han reforzado las reuniones informativas en los centros sanitarios para recomendar a los profesionales no realizar actividades voluntarias que excedan su jornada laboral, como medida para paliar el exceso de trabajo que denuncian.

Los sindicatos han remitido una carta a la ministra de Sanidad, Mónica García, solicitando una reunión «efectiva y directa» para buscar soluciones consensuadas. Señalan que los escasos avances y la falta de compromiso ministerial han llevado a esta escalada de movilizaciones.

CESM y SMA mantienen su disposición a negociar, reclamando un calendario de trabajo verificable con propuestas concretas que evite nuevas tensiones, y subrayan que la paciencia del colectivo ya no soporta dilaciones ni promesas vacías.