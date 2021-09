La cuantiosa multa que impone la DGT por no llevar este documento en el coche

Un coche requiere mucho cuidado y tenerlo no es simplemente conducir, echar gasolina y ya. Hay que poner atención en muchos otros aspectos, y uno de los más importante es la documentación que llevamos con nosotros.

Si nos montamos en nuestro vehículo para iniciar una ruta hay que tener siempre encima el carnet de conducir y en un lugar a mano del coche el seguro, la tarjeta de la inspección técnica del vehículo y el permiso de circulación. Nada más y nada menos. Y no tener algunos de estos... supone sanción y por tanto multas.

Las cuantías económicas por olvidarte o no tener algunos de estos papeles varían, pero ninguna llega al gran desembolso que tendrás que hacer si no tienes en regla el seguro. Si no tenemos el carnet de conducir tendremos que pagar solo 10 euros (80 euros si no está actualizado, 200 euros si está caducado y 500 euros si conduces a pesar de tenerlo retirado), lo mismo pasa si no contamos con el permiso de circulación (500 euros si el coche no está autorizado para moverse) o que si no cuentas con la tarjeta de la inspección técnica (200 euros si la ITV está caducada). Sin embargo, si el seguro no está como debe estar, la multas pueden llegar a los 3005 euros.

Todo esta tipificado en la Ley sobre responsabilidad civil y seguro en la circulación de vehículos a motor, que dice: “Una sanción pecuniaria de 601 a 3.005 euros de multa, graduada según que el vehículo circulase o no, su categoría, el servicio que preste, la gravedad del perjuicio causado, en su caso, la duración de la falta de aseguramiento y la reiteración de la misma infracción”.