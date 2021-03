Gabilondo la lía al arrancar la campaña: Veta a Podemos y el PSOE le enmienda la plana

El candidato del PSOE a las elecciones autonómicas del 4 de mayo, Ángel Gabilondo, ha indicado que en caso de no obtener la mayoría en estos comicios estaría abierto a pactar con Cs o Más Madrid para formar gobierno, pero no con el candidato de Unidas Podemos, Pablo Iglesias, por su “clima de confrontación”.

En una entrevista con ‘La Sexta’, Gabilondo ha indicado que no le gusta el modo de plantear la situación que tiene la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, y Pablo Iglesias de “confrontación, extremismo y anulación del contrario”.

A la pregunta de con quién pactaría para gobernar en la Comunidad de Madrid, el portavoz socialista ha dicho que lo haría con Ciudadanos y Más Madrid, que es lo que hubiera querido en 2019 porque así se hubiera construido “un espacio plural y abierto”. “Con este Iglesias, no. Yo digo no a Podemos en este clima de confrontación y extremismo”, ha lanzado.

A su juicio, Cs se equivocó al unirse al PP y también ha reconocido que con Unidas Podemos en la Asamblea han trabajado “muy bien”. No obstante, ha señalado que le “intranquilizaría” que alguien con “un planteamiento extremista y radical formara parta del gobierno”.

“Espero que eso no evolucione en esa dirección, pero planteadas así las cosas no quiero. No descalifico a Iglesias, comparto muchos puntos de vista. Esto no es una negativa a él, sino a cómo plantea la cuestión en Madrid. No puede ir por esas vías de confrontación y así planteadas las cosas, no”, ha explicado.

Gabilondo asegura que no le representa “ni el odio ni la furia” y cree que con esta idea de confrontación “la mayoría de la ciudadanía no se siente representada”. Así, insiste en la necesidad de que haya “un gobierno en serio”.

El candidato del PSOE cree que el debate no está en “comunismo o libertad” ni en convertir la “política en espectáculo”, sino en “resolver los problemas de la ciudadanía” alejándose de “extremismos y polarizaciones”. Además, reconoce que Vox “tiene algo de ultraderecha”.

Por último, sobre la lista que conformará su equipo ha asegurado que será un listado de personas “con capacidad para ocupar responsabilidades de gobierno”.

Ábalos aclara

Estas declaraciones han obligado a saltar a la palestra a la dirección nacional del PSOE. Así, el secretario socialista de Organización, José Luis Ábalos, ha matizado que se trata de una “idea” del candidato, no del partido que ha asegurado que no ha tratado esta cuestión. “Estas declaraciones son evidentemente del candidato, que tiene todo el derecho como candidato que es para decidir sus ideas”, ha dicho Ábalos, que ha comprendido que Gabilondo diga que no quiere pactar con Iglesias por la presencia que tiene hoy Podemos en la Asamblea de Madrid.

Sin embargo, ha desvinculado sus palabras con lo que sucede a nivel nacional, donde PSOE y Unidas Podemos gobiernan en coalición y donde la presencia de los morados en el Congreso es mucho mayor (37 diputados nacionales frente a 4 regionales). Al contrario, ha recordado que Más Madrid tiene más presencia en la cámara madrileña que Más País en la Cámara Baja (11 frente a dos).

La opinión de Podemos

Podemos Comunidad de Madrid ha respondido al candidato del PSOE a la Presidencia regional criticando que quiera pactar con Ciudadanos cuando “no tuvieron ningún reparo en pactar con Vox y con Ayuso” tras los comicios de 2019.

“Sea soso o salado, Madrid se merece más valentía para acabar con 25 años de desgobierno del Partido Popular”, ha añadido la formación morada en su cuenta de Twitter, haciendo alusión al reciente spot preelectoral de Gabilondo.

Más Madrid también habla

La candidata de Más Madrid a las elecciones autonómicas del 4 de mayo, Mónica García, se ha mostrado sorprendida del “veto” que, a su juicio, ha hecho el candidato del PSOE, Ángel Gabilondo, al candidato de Unidas Podemos, Pablo Iglesias, al decir que no querría estar en un gobierno con él si sigue por la línea de la “confrontación política”.

Así lo ha indicado Mónica García en una entrevista con ‘Telemadrid’, después de que esta mañana Gabilondo dijera que pactaría un gobierno con Ciudadanos y Más Madrid, que es lo que hubiera querido en 2019 porque así se hubiera construido “un espacio plural y abierto”, pero no con Unidas Podemos.

García se ha mostrado “sorprendida” de la contundencia de Gabilondo y ha indicado que le han parecido unas declaraciones “desafortunadas”. “No estamos para vetos y creo que tenemos muy claro que vamos a vetar a la ultraderecha, la corrupción, el desgobierno y el caos. Pero no vamos a vetar al resto de candidatos”, ha lanzado.

Al ser preguntada sobre si pactaría con Gabilondo, la líder de Más Madrid ha insistido en que ellos pactarán con todos aquellos que quieran sacar “los 25 años de corrupción del PP, redes clientelares y la ultraderecha”. “Nos vamos a entender con aquellos que quieran ir hacia ese objetivo”, ha zanjado.

Y Ciudadanos también opina

Por su parte, la portavoz adjunta de la Ejecutiva de Ciudadanos, Melisa Rodríguez, ha restado credibilidad este lunes a las declaraciones en las que el candidato del PSOE a la Presidencia del Gobierno de la Comunidad de Madrid, Ángel Gabilondo, rechaza gobernar junto al líder de Unidas Podemos, Pablo Iglesias, porque nunca se quejó de que éste formara parte del Ejecutivo central.

“Gabilondo está intranquilo si Podemos entra en el Gobierno” madrileño, “pero durante estos dos años no le he escuchado quejarse ni una sola vez de que Iglesias fuese vicepresidente (segundo) del Gobierno” nacional, ha dicho Rodríguez en rueda de prensa en la sede de Cs tras la reunión del nuevo Comité Permanente del partido.

Tras señalar la credibilidad “bastante limitada o inexistente” que tienen estas palabras del candidato socialista en plena precampaña para las elecciones del 4 de mayo, le ha invitado a hacer una reflexión, preguntándole si “le parecía bien” que Iglesias estuviera en el Ejecutivo central pero tenerlo “de compañero en la Comunidad de Madrid no tanto”.

Además, ha indicado que el discurso de Gabilondo es “muy similar” al que tenía el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, cuando, en septiembre de 2019, afirmó que “no dormiría tranquilo” si incorporara al Ejecutivo a miembros de Unidas Podemos, algo que después hizo.