Feijóo comparece tras la reunión del Comité de Dirección del PP. E. P.

Feijóo vuelve a rechazar la condonación de la deuda y lo ve como una «argucia» para «prolongar la agonía» del Gobierno

«La deuda no desaparece, la deuda se mantiene y lo único que ocurre es que vamos a pagar todos los españoles la mala gestión de los gobiernos independentistas», ha señalado el popular

E. P.

Madrid

Lunes, 1 de septiembre 2025, 16:46

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha vuelto a expresar su rechazo explícito a la condonación de la deuda autonómica que aprobará este martes el Consejo de Ministros, sosteniendo que no es «partidario» de pagar al independentismo lo que no le debe el Estado y advirtiendo de que se trata de una «argucia» para «prolongar la agonía» del Gobierno de Pedro Sánchez.

En una rueda de prensa desde Aranjuez (Madrid) tras reunir a su comité de dirección, Feijóo ha insistido en que el planteamiento del Gobierno para asumir hasta 83.000 millones de deuda autonómica es una «trampa y una mentira».

«La deuda no desaparece, la deuda se mantiene y lo único que ocurre es que vamos a pagar todos los españoles la mala gestión de los gobiernos independentistas», ha señalado Feijóo, que ha apostillado que «no es justo para el conjunto de los españoles».

Por ello, cree que no es «ético ni moral» que si Hacienda no le condona una deuda a un ciudadano, el Gobierno central «tenga que condonar la deuda de comunidades autónomas que no han gestionado con rigor».

Es más, ha preguntado al Gobierno de Pedro Sánchez que, si la deuda «es tan buena», por qué no lo incluyó en su programa electoral y «solo se pone encima de la mesa cuando le exige el independentismo».

«Yo no soy partidario de pagar al independentismo lo que no le debemos. Esta trampa y esta mentira es una argucia más para prolongar la agonía del Gobierno actual», ha sentenciado.

