Feijóo critica que Ábalos siga en el Congreso y acusa a Sánchez de «convivir con la corrupción» El líder del PP comparte el «estupor» del juez del 'caso Koldo' por la continuidad del exministro como diputado y reprocha al presidente del Gobierno presumir de tener un Ejecutivo «decente»

E. P. Madrid Jueves, 16 de octubre 2025, 10:22

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha cuestionado este jueves que el exministro de TransportesJosé Luis Ábalos mantenga su escaño en el Congreso, asegurando que sigue en cada votación «las instrucciones» del Gobierno de Pedro Sánchez. Feijóo ha dicho compartir el «estupor» manifestado por el juezLeopoldo Puente, instructor del 'caso Koldo' en el Tribunal Supremo, ante el hecho de que un investigado por delitos graves conserve su acta de diputado.

En su auto, el magistrado llamó a la «reflexión» por la continuidad de Ábalos en la Cámara Baja pese a los «consistentes indicios» de la comisión de «muy graves delitos», y apuntó que la presunción de inocencia no debería impedir la existencia de un mecanismo legal que evite estas situaciones.

Antes de participar en un desayuno informativo de Nueva Economía Fórum junto al presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, Feijóo afirmó que «la inmensa mayoría de los españoles comparte el estupor» expresado por el juez, calificativo que consideró «muy correcto».

El líder popular repasó además la situación de quienes, según dijo, «encumbraron» a Sánchez: Ábalos, que declaró el miércoles ante el Supremo; su exasesor Koldo García, que comparece hoy ante el mismo tribunal; y Santos Cerdán, exsecretario de Organización del PSOE, actualmente en prisión. «Contrastar esto con lo que ha dicho el presidente del Gobierno de que tiene uno de los más decentes de Europa causa un absoluto estupor», señaló Feijóo.

Asimismo, criticó que Ábalos continúe como diputado y vote conforme a las directrices del Ejecutivo. «Ver cómo sigue obedeciendo las instrucciones del Gobierno en todas las votaciones es el tercer estupor que comparten los españoles», ironizó.

Feijóo también reprochó a los socios parlamentarios del PSOE su apoyo a Sánchez pese a los casos de corrupción. «Vivimos con un presidente rodeado de corrupción, y seguimos sorprendidos de que nadie en el Congreso retire su confianza al Gobierno más corrupto en casi cincuenta años de democracia», afirmó.

Por último, acusó a Sánchez de «insultar a los ciudadanos» al presentarse como un dirigente «decente» y alardeó de que «preside un Gobierno decente», algo que, a juicio del líder del PP, «nadie se cree ya en España».