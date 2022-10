España niega que Bruselas haya ‘cerrado el grifo de los fondos de recuperación

Malas noticias para el Gobierno español, que por el momento no recibirá más dinero del fondo de recuperación por parte de la Unión Europea. Así lo asegura la agencia Bloomberg, información de la que se hacen eco diarios nacionales como OK Diario y ABC, citando a un alto funcionario comunitario.

El motivo por el que la Comisión Europea ha congelado los fondos europeos Next Generation es la falta de control a la hora de repartir el dinero. No obstante, el Ejecutivo que dirige Pedro Sánchez no ha cumplido los plazos que marca Bruselas para poner en marcha un nuevo mecanismo para vigilar el gasto.

España es el primer país que recibió los fondos europeos después de la pandemia y el segundo al que más dinero tendría que llegar. Sin embargo, el Gobierno tenía que solicitar la tercera entrega antes de octubre y no lo ha hecho, sin justificar la razón de dicho retraso.