El Rey advierte en su mensaje navideño de que “un país dividido no avanza”

El Rey Felipe VI ha hecho un llamamiento a la responsabilidad para evitar el riesgo de un deterioro de las instituciones así como de la convivencia, advirtiendo de que los países divididos no avanzan y del riesgo que ello supone para la democracia. Asimismo, ha reivindicado la Constitución y la Transición, cuyos valores siguen vigentes, y esgrimido que España es una gran nación que también superará la crisis económica actual.

Después de una convulsa semana en la política nacional, el monarca ha aprovechado su tradicional mensaje de Navidad para alertar de los tres riesgos que a su juicio amenazan a día de hoy a la democracia en España: “la división”, “el deterioro de la convivencia” y “la erosión de las instituciones”.

“Un país o una sociedad dividida o enfrentada no avanza, no progresa ni resuelve bien sus problemas, no genera confianza”, ha recalcado, esgrimiendo que frente a ello la unión lo que hace es fortalecer las democracias, algo que España sabe “por experiencia propia”.

La Constitución, “fruto del diálogo y del entendimiento, representa la unión lograda entre los españoles, como apuesta de futuro, de diversidad y de concordia, para una joven democracia”, ha resaltado, incidiendo que a día de hoy los valores constitucionales están “enraizados en nuestra sociedad” y sirven de referencia para “seguir encontrando la unión que nos asegura estabilidad, cohesión y progreso”.

Asimismo, también garantiza la convivencia, “nuestro mayor patrimonio”, ha reivindicado, subrayando que esta “necesita guiarse por la razón” y que “demanda anteponer la voluntad de integrar frente al deseo de excluir”.