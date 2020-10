“El próximo verano no tendrá nada que ver con este”, Simón en su polémico ‘Planeta Calleja’

Pero fue al final de la aventura cuando dio los datos más reveladores. Y es que, tras pasar el día junto a los hermanos Pou -que son a la escalada como Messi al fútbol, según el doctor-,Calleja y Simón se sentaron, con unas vistas envidiables, a poner el broche final a los días que habían pasado juntos.

"¿Me estás diciendo que el verano que viene será como los de antes? Porque no me lo puedo creer, parece un sueño... me has alegrado el día" confesó, emocionado, Jesús Calleja. "No te lo puedo asegurar, pero hay una probabilidad considerable de que el próximo verano no tenga nada que ver con el de este año", concluyó.