El ministro Garzón afirma que el rey Juan Carlos “ha robado a mansalva”

El ministro de Consumo y coordinador federal de IU, Alberto Garzón, aseguró este lunes que el rey Juan Carlos I “ha robado a mansalva” durante sus caños al frente de la Corona “porque la institución lo permitía” y por esa razón “ha huido” de España ahora tras publicarse que tiene cuentas de dinero en Suiza.

Así se pronunció Garzón en una entrevista en la Cadena Ser Cataluña recogida por Servimedia, en la que manifestó que existen “pruebas e indicios suficientes” de ello, por lo que estimó “consistentes” las acusaciones sobre el emérito puesto que, a su juicio, “se ha aprovechado de su posición”.

Según su criterio, se trata de un caso “de enorme gravedad, de una persona que ha podido robar tantos millones de euros y lo ha podido hacer porque estaba en una institución que permitía hacerlo”.

“Por eso es una cuestión que no atañe solo al individuo, sino que atañe a las instituciones, a que ha podido hacerlo porque no ha habido mecanismos para evitarlo”, denunció, al tiempo que precisó que, “probablemente, todavía conocemos una pequeña parte nada más”.

“Cuando tú armas una trama financiera de estas características, no lo haces solo”, espetó, al tiempo que ironizó sobre el hecho de que, aunque Juan Carlos de Borbón “seguramente sea una persona muy inteligente”, no cree que tenga “todas las habilidades del mundo para armar una trama financiera de estas características”, que, a su entender, “implica a muchos países y gestores de fondos de inversión”.

Garzón aseguró que “lo que tenemos que hacer es que la justicia pueda funcionar” y lamentó que el “problema es que todo esto ha arrancado porque en otro país se ha puesto en marcha un proceso” a pesar de que en España ya existían “indicios previamente a 2012”.

“Afortunadamente, nuestro sistema está empezando a depurar estas situaciones y ahora tenemos a un señor Borbón marchándose por haber robado, algo que no es una anomalía”, puntualizó al entender que esta circunstancia “se ha repetido varias veces pero no por una cuestión biológica, sino porque había unas instituciones que no han funcionado”.

Para el titular de Consumo y coordinador federal de IU, la monarquía es una institución “hereditaria, inviolable y, además, opaca” y, en este sentido, criticó que los representantes del pueblo “no puedan hacer preguntas al parlamento, porque el reglamento no lo permite, sobre cómo se utiliza determinado dinero público cuando, por ejemplo, el ciudadano Juan Carlos de Borbón se montaba en un avión con empresarios y se iba a Arabia Saudí”.

“Nosotros no sabemos eso, no lo podemos saber, a pesar de que hemos sido elegidos democráticamente y el señor ciudadano Juan Carlos de Borbón no”, rechazó, convencido de que esa “asimetría es la que permitió que pudiera tener, evidentemente, esa manga ancha para hacer lo que ha hecho”.

Tras definirse como “totalmente republicano”, Garzón advirtió de que, como miembro del Gobierno “respeta” la Constitución del 78 aunque quiera “cambiarla” y aspire a “otro modelo de estado”. “Las instituciones están ahí, es lo que tenemos heredado y ahora tenemos que trabajar para cambiarlas en la medida de lo posible”, agregó.

“Yo, como republicano, no tengo ningún inconveniente en reunirme con el ciudadano Felipe de Borbón, aunque él sabe perfectamente que mi aspiración es que en este país todo sea democrático y que la jefatura del Estado sea elegida democráticamente”, remachó.