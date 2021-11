El control de Madrid abre el debate entre Ayuso y Casado

El entorno de la presidenta madrileña avisa que no se va a mover “ni un milímetro” y que no se echará atrás en su candidatura. Además, rechaza la ‘tercera vía’ --manteniendo separado el poder institucional del poder orgánico del partido-- que han defendido tanto ‘Génova’ como el propio Almeida, que es el único candidato de peso que podría hacerle frente a la presidenta madrileña.

En esta tesitura y si no hay acuerdo, el partido estará abocado a unas primarias. En la Puerta del Sol no descartan esa opción y puede que por ello partidarios de Ayuso ya reclamen que en ese congreso los afiliados elijan al líder del PP en Madrid con la fórmula ‘un militante, un voto’, que aupó a la expresidenta Cristina Cifuentes a la Presidencia del PP en 2017.

En medio de esta crisis interna no se ha roto la comunicación entre Ayuso y Casado, aunque por el momento no hay ninguna solución encima de la mesa y se desconoce si será posible pactar una lista de consenso que evite una “guerra fraticida” que, según alertan en privado cargos ‘populares’, dejaría “herido de muerte” al partido a menos de un año de las elecciones autonómicas y municipales de 2023.

En las filas del PP cada vez más voces en los territorios están pidiendo acabar con esta pugna por el control del partido en Madrid que lo está “contaminando todo”, impidiendo al PP colocar sus mensajes contra el Gobierno de Pedro Sánchez.

Públicamente ya lanzó un aviso este jueves una voz autorizada del PP, Alberto Núñez Feijóo. “El ruido no beneficia a nadie y mucho menos a los que lo generan. El ruido no beneficia al partido y me gustaría no participar de él”, avisó el presidente de la Xunta de Galicia.