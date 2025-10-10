La DANA Alice provoca cortes en carreteras y activa la alerta roja en Murcia El temporal obliga a suspender el tráfico en varias vías comarcales y urbanas; se recomienda extremar la precaución y evitar desplazamientos innecesarios

Imagen de uno de los muchos estragos que ha causado la DANA en Murcia.

E. P. Murcia Viernes, 10 de octubre 2025, 10:36

La DANA Alice ha obligado a cortar varias carreteras y vías urbanas en la Región de Murcia. Según la Consejería de Fomento e Infraestructuras, las brigadas trabajan en la RM-12 (La Manga) para restablecer la circulación.

La Guardia Civil informa que la RM-310, que conecta Sucina con la provincia de Alicante, y el carril derecho de la RM-12 en La Manga permanecen cortados por embalsamiento de agua. La Policía Local de Murcia y Cartagena ha señalado numerosas calles y caminos afectados por inundaciones, como la avenida de San Javier, ramblas en Torreagüera y Beniaján, y varias carreteras rurales en Alquerías y Cartagena.

Se recomienda a los conductores extremar la precaución: aumentar la distancia de seguridad, reducir la velocidad, evitar maniobras bruscas y no cruzar zonas inundadas. Las autoridades insisten en evitar desplazamientos innecesarios, especialmente por pasos de ramblas y cauces de agua en tránsito, por el riesgo de arrastre de vehículos.

Ante el aviso rojo de lluvias para este viernes, el Ayuntamiento de Murcia ha suspendido el pago del estacionamiento ORA, por lo que no será necesario abonar el servicio en las zonas afectadas.