Calviño sobre el cambio de tendencia con la reforma laboral: “Hay que prepararse para lo peor”

“Lo que no tenemos que hacer es solo mirar los datos negativos, hay que mirar los dos, no quedarnos en una lectura parcial de la realidad”, ha añadido.

“Mi único mensaje es que la volatilidad en un mes concreto no nos tiene que despistar de las grandes cifras”, ha afirmado Calviño, quien ha insistido en mirar la tendencia a lo largo del año y que España “sigue teniendo una economía fuerte y unas perspectivas favorables”.

Asimismo, Calviño ha asegurado que, ante la incertidumbre internacional, “ hay que prepararse para lo peor , esperando que no suceda, claro”.

Por otro lado, Calviño también ha defendido el nuevo impuesto a la banca, criticado este lunes por el portavoz de la Asociación Española de la Banca (AEB), José Luis Martínez Campuzano, quien insinuó que, si la medida entra en vigor, el crédito podría verse afectado.

“Esas declaraciones no tienen mucho fundamento. Yo creo que es el momento de arrimar el hombro. Los bancos tienen que tener un gravamen extra por los beneficios extra”, ha defendido Calviño, quien, no obstante, ha afirmado que la relación con la banca no se ha resentido en los últimos días.

Sobre las declaraciones de Pedro Sánchez, quien aseguró que las críticas de ciertos empresarios, citando a la presidenta del Banco de Santander y al presidente de Iberdrola, Ana Patricia Botín e Ignacio Sánchez Galán, respectivamente, significan que el Gobierno va por el buen camino, Calviño ha señalado que es muy legítimo defender intereses particulares, pero que el Ejecutivo vela por el “interés general”.