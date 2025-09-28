Begoña Gómez no acude a la cita para que Peinado le comunique que si hay juicio por malversación será un jurado Los otros dos investigados, la asesora de Moncloa y el delegado del Gobierno en Madrid, tampoco se han presentado ante el juez

E.P. Domingo, 28 de septiembre 2025, 11:45 Comenta Compartir

La mujer del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, no ha acudido a la cita de este sábado ante el juez Juan Carlos Peinado para que le informase de que, si va a juicio por presunta malversación en el nombramiento de su asesora, será juzgada por un jurado popular, es decir, por ciudadanos y no por un tribunal compuesto por jueces.

El titular del Juzgado de Instrucción Número 41 de Madrid citó para este sábado a las 18.00 horas a todas las defensas y acusaciones para cumplir con este trámite legal en el marco de la pieza separada en la que investiga si se produjo un desvío de dinero público en la designación de la trabajadora de Moncloa y si ésta desempeñó funciones privadas para la mujer del jefe del Ejecutivo.

La incógnita de si la esposa de Pedro Sánchez acudiría personalmente al juzgado, porque no estaba claro que tuviera que hacerlo, se ha mantenido hasta el último momento y finalmente ha optado por estar representada por su letrado, el exministro socialista Antonio Camacho.

Los otros dos investigados en esta pieza separada son la asesora de Gómez en Moncloa, Cristina Álvarez, y el delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín Aguirre, que también estaban citados para este sábado y han optado igualmente por no acudir y enviar a sus letrados.

Según fuentes jurídicas consultadas por Europa Press, el juez contaba con que los imputados acudieran físicamente, al entender que era su obligación legal. Pese a ello, la comparecencia se ha celebrado con los abogados de Gómez, Álvarez y Martín Aguirre, y el resto de partes.