Ángel Víctor Torres se declara «absolutamente tranquilo» ante el informe de la UCO sobre la 'trama Koldo' El ministro de Política Territorial espera que el expediente ponga fin a un año y medio de acusaciones y difamaciones que, asegura, carecen de fundamento

E. P. Madrid Lunes, 20 de octubre 2025, 10:14

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, afirmó sentirse «absolutamente tranquilo» ante la inminente publicación del informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sobre su presunta vinculación con la 'trama Koldo'. Torres confía en que el documento aclare los hechos y ponga fin a «un año y medio de acoso, amenazas mediáticas y acusaciones gravísimas».

En una entrevista en 'La Radio Canaria', el dirigente socialista denunció que durante este tiempo se le ha acusado de actos como solicitar comisiones, participar en delitos sexuales o irregularidades en la refinería, lo cual calificó de difamación. «Jamás he pedido una comisión, ni he estado involucrado en delitos sexuales, ni tengo nada que ocultar de mi etapa como alcalde», aseguró.

Torres criticó la política actual, donde dijo que se ataca al adversario no por sus ideas, sino a través de «infamias» que afectan a sus familiares y amigos. Añadió que, si el informe confirma las acusaciones, se retirará de la vida pública, pero si lo desmiente, quienes le han difamado deberían asumir la responsabilidad y abandonar la política.