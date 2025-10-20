Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El ministro de Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres. E. P.

Ángel Víctor Torres se declara «absolutamente tranquilo» ante el informe de la UCO sobre la 'trama Koldo'

El ministro de Política Territorial espera que el expediente ponga fin a un año y medio de acusaciones y difamaciones que, asegura, carecen de fundamento

E. P.

Madrid

Lunes, 20 de octubre 2025, 10:14

Comenta

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, afirmó sentirse «absolutamente tranquilo» ante la inminente publicación del informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sobre su presunta vinculación con la 'trama Koldo'. Torres confía en que el documento aclare los hechos y ponga fin a «un año y medio de acoso, amenazas mediáticas y acusaciones gravísimas».

En una entrevista en 'La Radio Canaria', el dirigente socialista denunció que durante este tiempo se le ha acusado de actos como solicitar comisiones, participar en delitos sexuales o irregularidades en la refinería, lo cual calificó de difamación. «Jamás he pedido una comisión, ni he estado involucrado en delitos sexuales, ni tengo nada que ocultar de mi etapa como alcalde», aseguró.

Torres criticó la política actual, donde dijo que se ataca al adversario no por sus ideas, sino a través de «infamias» que afectan a sus familiares y amigos. Añadió que, si el informe confirma las acusaciones, se retirará de la vida pública, pero si lo desmiente, quienes le han difamado deberían asumir la responsabilidad y abandonar la política.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Dolor en el pueblo por el adiós a un comercio con más de cien años: «Ha llegado el momento, cierro tranquila»
  2. 2 Gran despliegue policial hasta el after de la Cuesta de Sancti Spíritus por una acalorada pelea
  3. 3 El trastorno poco común que obliga a Morante de la Puebla a retirarse
  4. 4 Fallece Agustín Martín, destacado miembro de la Hermandad de Nuestra Señora de la Soledad
  5. 5 80 años del faro de agua que señaló el norte de la capital
  6. 6 El pueblo que cumple dos años sin recuperar los niveles de potabilidad: «Quieren que nos quedemos en los pueblos y no tenemos ni agua»
  7. 7 Cae el fraude en obras tras reforzar el control del impuesto municipal
  8. 8 Qué ha ocurrido en Salamanca este domingo 19 de octubre
  9. 9 «He superado el cáncer tres veces y siempre he luchado»
  10. 10 El serotipo 8 de la lengua azul llega a Salamanca

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lagacetadesalamanca Ángel Víctor Torres se declara «absolutamente tranquilo» ante el informe de la UCO sobre la 'trama Koldo'

Ángel Víctor Torres se declara «absolutamente tranquilo» ante el informe de la UCO sobre la &#039;trama Koldo&#039;