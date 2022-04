Twitter negocia su venta a Elon Musk

El consejo de administración de Twitter está negociando los detalles de la venta de la compañía propietaria de la red social homónima a Elon Musk, el hombre más rico del planeta, que a mediados de abril propuso comprar la empresa por 43.394 millones de dólares (39.803 millones de euros), según informan ‘The Wall Street Journal’ y ‘The New York Times’.

Según este último rotativo, los once miembros del consejo de Twitter se habrían reunido hasta la madrugada de este mismo lunes para discutir con Musk su oferta no solicitada, según informaron bajo condición de anonimato fuentes conocedoras de la situación, añadiendo que las partes estaban discutiendo los detalles de la transacción, incluido un cronograma y las tarifas que se abonarían si se firmaba un acuerdo y finalmente no se completaba.

De su lado, ‘The Wall Street Journal’ revela que el consejo de Twitter, inicialmente reacio a la operación, abrió las puertas a una negociación con Musk este domingo, después de que el magnate informase la semana pasada de que cuenta con garantías por valor de 46.500 millones de dólares (42.919 millones de euros) para financiar el lanzamiento de una eventual oferta pública de adquisición (OPA) sobre Twitter.

Asimismo, el diario de referencia para Wall Street apunta que el giro en la postura del consejo de Twitter se produce después de que Musk se hubiera reunido en privado el pasado viernes con varios accionistas de la empresa para exponer las ventajas de su propuesta, además de comprometerse a abordar los problemas de libertad de expresión que considera que afectan a la plataforma.

En cualquier caso, ambos diarios advierten de que aún no se ha alcanzado ningún acuerdo y las partes podrían finalmente no llegar a ponerse de acuerdo.

El pasado 14 de abril, Elon Musk, quien además de ser el hombre más rico del mundo es uno de los usuarios más activos e influyentes de Twitter, de la que posee el 9,1% del accionariado, anunció su disposición a lanzar una OPA que valoraba a la compañía en 43.394 millones de dólares, fijando un precio unitario de 54,20 dólares por cada acción de Twitter y con la intención de excluir de cotización a la empresa.

La semana pasada, tras rechazar la oferta de Twitter para incorporarse al consejo de la compañía a cambio de no aumentar su participación en la misma, Musk informó a la Comisión del Mercado de Valores (SEC) de Estados Unidos de que cuenta con garantías por valor de 46.500 millones de dólares (42.919 millones de euros) para financiar una eventual adquisición de Twitter.

De este modo, para financiar la transacción propuesta a la dirección de Twitter o una potencial OPA, Musk informó a la SEC de una serie de acuerdos con entidades, incluyendo el compromiso de Morgan Stanley y otras firmas para aportar financiación por importe de 25.500 millones de dólares (23.536 millones de euros).

En concreto, las entidades participantes se han comprometido a proporcionar 12.500 millones de dólares (11.537 millones de euros) a través de préstamos de margen a disposición de Musk.

Asimismo, facilitarán otros 13.000 millones de dólares (11.999 millones de euros) mediante una línea de crédito principal garantizada a término por importe de 6.500 millones de dólares (5.999 millones de euros), una línea de crédito principal garantizada renovable de 500 millones de dólares (461 millones de euros), una línea de crédito puente senior garantizada por un monto agregado de hasta 3.000 millones de dólares (2.769 millones de euros) y una línea de crédito puente senior no garantizada de otros 3.000 millones de dólares.

De su lado, el propio Elon Musk ha presentado ante la SEC una carta en la que se compromete a aportar aproximadamente 21.000 millones de dólares (19.383 millones de euros) para cubrir todos los montos pagaderos en relación con la transacción más los cargos y gastos relacionados.