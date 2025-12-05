Netflix acuerda la adquisición histórica de Warner Bros por 82.700 millones de dólares La compra incluye estudios de cine y televisión, HBO y HBO Max, con la que Netflix busca ampliar su catálogo, optimizar la producción y generar ahorros multimillonarios

Netflix ha cerrado un acuerdo 'definitivo' para adquirir Warner Bros, incluyendo sus estudios de cine y televisión, HBO y HBO Max, en una operación valorada en aproximadamente 82.700 millones de dólares (70.918 millones de euros). Excluyendo la deuda, el valor patrimonial de la transacción asciende a 72.000 millones de dólares (61.820 millones de euros).

Se espera que la operación se complete en un plazo de 12 a 18 meses, tras la separación anunciada de Discovery Global en una nueva empresa cotizada, cuya finalización está prevista para el tercer trimestre de 2026.

Por cada acción de WBD, Netflix pagará 27,75 dólares en efectivo y acciones, lo que representa una prima del 13% sobre el precio de cierre previo. El pago incluye 23,25 dólares en efectivo y 4,50 dólares en acciones ordinarias de Netflix.

El acuerdo ha recibido la aprobación unánime de los consejos de administración de ambas compañías y, además de la finalización de la separación de Discovery Global, está sujeto a la aprobación regulatoria, la autorización de los accionistas de WBD y otras condiciones habituales de cierre.

Netflix prevé generar ahorros anuales de entre 2.000 y 3.000 millones de dólares para el tercer año tras la combinación y aumentar las ganancias por acción a partir del segundo año. Con esta operación, la plataforma se impone a competidores como Paramount y Comcast, que también habían mostrado interés en los activos de Warner Bros.

En junio, WBD anunció la separación de sus divisiones de Streaming & Studios y Canales Globales en dos empresas independientes. Discovery Global incluirá marcas como CNN, TNT Sports en Estados Unidos y Discovery, así como canales europeos y plataformas digitales como Discovery+ y Bleacher Report.

Ted Sarandos, codirector ejecutivo de Netflix, destacó que la unión permitirá combinar clásicos atemporales y modernos de Warner Bros, como Casablanca, Harry Potter y Stranger Things, ofreciendo contenido aún más atractivo a los usuarios. Por su parte, David Zaslav, presidente y CEO de Warner Bros. Discovery, señaló que la alianza garantiza que las historias más impactantes seguirán llegando a audiencias de todo el mundo.

Netflix asegura que la adquisición mantendrá las operaciones actuales de Warner Bros, incluyendo los estrenos en cines, y permitirá optimizar los planes de visualización para los consumidores. Además, la compañía podrá ampliar significativamente su capacidad de producción en Estados Unidos e incrementar la inversión en contenido original, generando empleos y fortaleciendo la industria del entretenimiento.