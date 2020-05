¿Se saltó el confinamiento Carmen Borrego tras dar positivo por coronavirus?

Carmen Borrego está muy enfadada con las insinuaciones que se han hecho sobre su confinamiento. Este fin de semana, María Patiño desvelaba en el plató de Socialité que se había encontrado con la hermana de Terelu en una conocida clínica de medicina estética.

La presentadora se preguntaba si Carmen se había saltado el confinamiento tras haber dado positivo en la prueba del COVID-19, una enfermedad que la había dejado muy tocada como ella misma desveló en una exclusiva.

Ofendida, la hija pequeña de María Teresa Campos ha mantenido una conversación telefónica donde aclaraba lo sucedido. En esta conversación que se ha emitido en Sálvame, Carmen deja claro que ella en ningún momento se ha saltado el confinamiento: “Por mí y por los demás no voy a arriesgar nunca jamás a nadie, no se me ocurriría jamás”.

Y es que como contaba Carmen, su médico le aconsejó que se hiciese un test en ese centro estético, no se sometió a ningún tratamiento de belleza ni nada parecido. “Ella me podría haber llamado y yo se lo hubiera aclarado, no habría tenido problema”, decía sobre María Patiño, y añadía: “Se cuentan cosas y quedas como una irresponsable”.