Rosalía se lanza a la aventura con Motomami

Rosalía está de vuelta. Después de tres años sin publicar nuevo disco, la cantante lanza el que promete ser un álbum récord en todos los sentidos, ‘Motomami’, y qué mejor que su país, España, para presentarlo. “Sin la pandemia no me habrían salido estas canciones, están creadas desde el cariño y las ganas de experimentar”, ha confesado la estrella del momento sobre su cambio de rumbo musical en su visita a ‘El Hormiguero’.

Una entrevista en la que Rosalía conquistó a todos por su simpatía, su espontaneidad y su naturalidad y en la que, además de revelar que no descansa nunca - “no tengo días libres” ha asegurado - no dudó en enseñar su tatuaje oculto más especial; una doble R en la planta del pie que, explica, “fue el que más me dolió porque me lo hice sin anestesia”.

Un tatoo que hizo que la entrevista virara directamente hacia el novio de la artista, el también cantante Rauw Alejandro, sobre el que evitó entrar en detalles: “Son nuestras iniciales” reveló con una sonrisa y sin referirse en ningún momento a su pareja.

Feliz con su vida actual, Rosalía ha reconocido que no se toma la fama “muy en serio” e intenta seguir haciendo “las cosas de siempre”. “Volver siempre a mi pueblo, estar con mi familia, comprar el pan... hay cosas que nunca cambian”, ha confesado.

Lo que sí ha cambiado - aunque fuese por unas horas - fue su profesión y de cantante, la estrella latina del momento se ha transformado en una tímida reportera que no ha dudado en lanzarse a las calles de la capital para preguntar micrófono en mano, qué opina la gente de Rosalía.

Irreconocible con el pelo rubio, gafas de pasta y un look de lo más discreto (con blazer, vaqueros y una sencilla camiseta de algodón blanco) la artista ha tenido que escuchar como algunas personas criticaban sus letras, como otras pensaban que su exnovio C.Tangana canta mejor que ella y cómo incuso una señora censuraba que no sabe cantar sin el autotune. Opiniones para todos los gustos que Rosalía se tomó con una sonrisa y muchísimo sentido del humor.

Tras su paso por ‘El Hormiguero’ la cantante de ‘Motomami’, radiante con un outfit en negro y su ya inseparable cazadora de cuero, llegaba al hotel madrileño en el que se aloja y, haciendo gala una vez más de su sencillez y su cercanía, no dudó en atender cariñosamente a sus fans, regalando besos, abrazos y selfies a todo el que se le acercó.

De lo más sonriente, Rosalía nos ha contado que no se quedará en España “tanto como me gustaría” y que está “muy conenta” de haber podido presentar su nuevo disco en Madrid. ¿La ha acompañado Rauw Alejandro en este viaje exprés para lanzar ‘Motomami’ por todo lo alto? ¡Dale al play y no te pierdas su respuesta!