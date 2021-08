Rosa Benito, indignada con Amador Mohedano: “Déjame en paz, que no quiero volver contigo”

Dos días después de derrumbarse en directo durante una llamada telefónica a ‘Ya es mediodía’ en la que admitía entre lágrimas lo que echaba de menos a Rosa Benito, Amador Mohedano reiteraba el pasado viernes en ‘Sálvame’ sus palabras, confesando lo locamente enamorado que seguía de su exmujer y lo feliz que sería si pudiese volver a dormir con ella. En un complicado momento personal y negando que necesitase a la madre de sus hijos para que ejerciese de enfermera y compañía a estas alturas de su vida en la que se siente muy solo, el hermano de Rocío Jurado no dudaba en abrir su corazón y gritar al mundo lo que quiere a la que fue su mujer, cuya ausencia no es capaz de superar 8 años después de su separación.

Asegurando que está “cansada” y “aburrida de este tema” Rosa ha reaparecido este lunes en su programa y, visiblemente enfadada con Amador, ha pedido a gritos que la deje en paz y deje de nombrarla, ha enterrado para siempre las esperanzas de su exmarido y ha dejado claro que no volverá con él porque después de haberlo pasado mal durante mucho tiempo, ahora por fin le gusta la vida que lleva y no necesita más.

“No quiero volver al pasado. He llorado muchísimo, creo que mucho más que él, porque he visto situaciones donde he sufrido mucho, donde he tenido que crecer en todos los aspectos de la vida y hoy soy una mujer fuerte y luchadora”, ha comenzado una irritada Rosa que, mirando directamente a cámara, ha dejado algo claro a Amador: “No estoy enamorada de tí”.

“Quiero que dejes de hablar de mí. Puedes ir a televisión, hacer reportajes, pero deja de hablar de mí, déjame en paz. Tú sabrás por qué te tengo bloqueado”, continuaba una dolida Rosa, sin contar el motivo por qué ha decidido bloquear al padre de sus hijos pero asegurando que “siempre he intentado estar ahí, tenderte la mano, pero no quiero hablar de los wats app que son cosas personales que bastantes cosas nos hemos dicho. Déjame en paz”.

Afectada y con cierto rencor por la traición pasada de Amador con Kelly Moore - desvelada por el programa ‘Sálvame’ y que precipitó la ruptura total de la pareja en el año 2013 - Rosa ha aclarado que “a mí no me fue infiel. Eso fue algo que preparó mi programa y él cayó, y cuando una persona está enamorada no cae. A mí también me hicieron trampas y yo no caí porque estaba enamorada de tí, y tú caíste. El programa que dio mi separación quiere ahora dar la reconciliación y eso no va a suceder”, ha zanjado cada vez más enfadada.

Sin poder contener las lágrimas Rosa ha pedido a su exmarido que no vuelva a nombrarla y ha confesado qué es lo que ella quiere en la actualidad: “Déjame en paz, no quiero volver al pasado. He sido una mujer que ha luchado mucho, he sufrido mucho y quiero ser libre. Hacer lo que me de la gana sin dar explicaciones a nadie. Te pido por favor que dejes de hablar de mí, déjame en paz”.

“Te lo he dicho 20.000 veces, que no quiero volver contigo. Te lo he dicho en persona, por teléfono. Hablé contigo y te dije no voy a volver jamás contigo. Me gusta la vida que llevo, que me ha costado mucho, he llorado mucho, y no quiero volver atrás. No”, ha exclamado, desvelando que no es la primera vez que Amador intenta una reconciliación.

Cada vez más indignada, Rosa ha confesado no entender qué es lo que busca Amador con estas declaciones ya que cuando “una persona está enamorada mueve montañas y va a donde está el amor de su vida y no pone pegas por los caminos y él las está poniendo. Ha dicho que no sería capaz de vivir en un piso, que no dejaría el campo...”.

“Él dice que hace tiempo que no habla conmigo y es mentira. Yo he hablado con él y hace 15 días le bloqueé. Estuve 8 meses sin hablar con él y él sabe por qué. Vuelvo adarle otra oportunidad y he tenido que bloquerlo otra vez y él sabe por qué. Y ya no puedo más. Que me deje vivir en paz, yo no me meto con él”, ha estallado, dejando claro que no se cree ni el arrepentimiento ni el enamoramiento de Amador.

“Ha estado con Jaqueline, con Marisa la del perrito, con Kelly Moore... A mí no se me conoce un tío y él si ha estado con una señora que hable de esa señora, que me deje a mí en paz. Que no me lo creo, que no me lo creo porque no es verdad. Porque es mentira. Porque una persona que ha estado conviviendo con una señora - en referecia a Jaqueline - 5 o 6 años y yo estaba como un perro no se acordaba de mí” ha apuntado una destrozada Rosa que, para zanjar el tema, ha cerrado la puerta definitivamente y para siempre a Amador: “¿Ahora que está solo si se acuerda de mí? Pues no lo quiero a mi lado, quiero que me deje tranquila. No quiero mirar atrás. Soy feliz con lo que tengo y no quiero más”.