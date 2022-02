Rosa Benito, dolida con Jorge Javier Vázquez por llamarla “la viuda de Rocío Jurado”

Rosa Benito se mostraba este miércoles muy dolida en televisión desde ‘Ya es mediodía’ por el mote con el que se dirigieron a ella Jorge Javier Vázquez y Rocío Carrasco en el programa de ‘Montealto: regreso a la casa de Rocío Jurado’. Recordemos que el presentador y la protagonista la denominaron como ‘la viuda de Rocío Jurado’, algo que ha molestado mucho a la colaboradora y este jueves lo ha vuelto a dejar claro en televisión.

De esta manera, la cuñada de Rocío Jurado dejaba claros sus sentimientos: “Ayer me contuve porque me duelen las cosas. Me jorobó y me pareció vergonzoso cuando oí a ese señor decir que soy la viuda de Rocío Jurado, y mucho más vergonzoso que ella se riese porque al fin y al cabo esa es su madre” le decía Rosa Benito a Sonsoles Ónega.

Como no podía ser de otra manera, Jorge Javier Vázquez ha acudido este jueves a ‘Sálvame Diario’ dispuesto a contestar a Rosa y lo cierto es que ha explicado por qué se refirió así, parece ser que ha sido una equivocación: “La verdad es que es mejor ver las cosas a que me las cuenten. Yo no entendía nada, hoy he llamado a David Valldeperas y le digo ‘pero Rosa por qué se cabrea, si eso ya se lo dijimos’. Hay una cosa en la que Rosa Benito tiene razón, el mote era ‘la cuñada viuda’, no ‘viuda de Rocío Jurado’ y es verdad que no me di cuenta. Yo creo que Rocío Carrasco en ese momento ni cayó en la cuenta que decíamos eso. Mi intención no era ir un paso más, mi intención era llamarla como la llamábamos aquí”.

De esta manera, Jorge Javier Vázquez se ha defendido de las palabras que Rosa Benito ha tenido para él y ha aprovechado en directo para enviarle un audio por teléfono, de broma, y preguntándola cómo quería que la llamasen a partir de hora... ¿Quedará este pequeño enfrentamiento en anécdota?