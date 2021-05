Rocío Flores defiende a su madrastra y dice que la echa de menos

Como cada viernes, Rocío Flores ha cumplido con su papel de colaboradora de ‘El programa de Ana Rosa’ y, a pesar de su negativa explícita a hablar del dramático testimonio de su madre, Rocío Carrasco, en su serie documental, ha vuelto a dejarnos grandes titulares, admitiendo lo importante que es Olga Moreno en su vida.

Convertida en la mejor defensora con la que la mujer de su padre podría soñar, Rocío ha querido, en primer lugar, aclarar que no había tenido ningún encontronazo con Marina, la defensora de Valeria Marini, durante el ‘Conexión Honduras’ del pasado martes, reafirmándose además en todas y cada una de las palabras que dijo el pasado martes, cuando estalló señalando que le parecía muy sucio acusar a Olga de “manipuladora” sabiendo lo que hay fuera: “Me parece el argumento más fácil y más sucio en contra de Olga”.

“Acepto otro argumento diferente que no sea la manipulación como el que me ha dado Joaquín Prat, pero que se haga con respeto y educación”, ha asegurado Rocío, quejándose de que todo el mundo acuse a Olga de lo mismo: “Primero manipulaba a Antonio Canales, ahora al resto de compañeros y a este paso acabará manipulando a la palmera. Me parece el argumento fácil y sucio sabiendo lo que hay en el entorno”

Además, la hija de Rocío Carrasco ha valorado las emotivas palabras de Olga Moreno, que hace unos días lloraba amargamente por no haberle demostrado lo suficiente su amor y volcarse siempre en David. “En la isla una tiene tiempo de pensar y hacer autocrítica, pero yo desde pequeña he tenido claro las necesidades de cada uno. Yo no tengo nada que perdonarle. Estoy totalmente agradecida a ella de cómo nos ha cuidado a los 3, a su hija y a nosotros 2”, ha asegurado.

“Me emociona verla hablando así de mí porque creo que tiene algo de culpa con respecto a mí pero yo no lo concibo así”, ha confesado Rocío, que mantiene que no le está molestando que hable tanto de ella en ‘Supervivientes’: “Yo no la voy a juzgar. Entiendo la posición que ha tomado, la posición con la que se ha ido a Honduras, cómo se ha ido su cabeza y ella es libre de decir lo q quiere en su concurso. La mochila con la que se ha ido esta señora no es la mochila con la que me fui yo ni con la que se han ido muchos de los concursantes. Al final está hablando de su vida”.

Además, y visiblemente emocionada, Rocío ha desvelado si estaría mejor si Olga estuviese a su lado en estos complicados momentos. “No te voy a mentir, sí es cierto. Es un pilar muy fundamental y el hecho de todo lo que está pasando y que ella no esté quieras que no la echas de menos, pero estoy muy contenta de que esté ahí y que disfrute la experiencia”, ha asegurado.

Por último, y si Ro pudiese hablar en estos momentos con la mujer de su padre, no le diría que dejase de hablar de ellos porque pueda perjudicarla en su concurso, sino que le aconsejaría “lo mismo que le dije cuando se fue. Que se olvide de todo y que disfrute de la experiencia”.