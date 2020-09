Rocío Carrasco vuelve a enfrentarse públicamente con su hija al posicionarse al lado de María Teresa Campos

Desde que se emitió el documental de Hormigas Blancas sobre la vida de Rocío Jurado mucho se ha hablado de los comentarios tan desafortunados de María Teresa Campos sobre la hija de Rocío Carrasco. Y es que muchos no entienden como la presentadora pudo hacer esas declaraciones de la hija de una de sus mejores amigas, por mucho que tenga buena relación con la hija de la cantante, sabemos que entre Rocío Flores y su madre no hay relación y cualquier comentario, puede tratarse de tirar más piedras en el tejado.

Rocío Carrasco ha salido en defensa de las palabras de María Teresa Campos y ha confesado que: “Yo la amo”. De esta manera se posiciona al lado de María Teresa Campos y vuelve a enfrentarse públicamente a su hija, Rocío Flores. Cuando la preguntan por el documental de su madre responde: “Todo bien” y lo repite continuamente, de forma insistente.

A la pregunta del millón, si va a arreglar las diferencias de una vez por todas con sus hijos, la hija de la más grande decide irse y no contestar. Estas declaraciones se producen en Almuñecar, donde este viernes se ha celebrado el musical ‘Qué no daría yo’ dirigido por Rocío Carrasco. El semblante de la hija de Pedro Carrasco sigue siendo serio y es que parece que desde hace unos años no ha vuelto a sonreír de la misma manera que lo hacía tiempo atrás.