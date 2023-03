Rafael Amargo acusado de un asesinato: “Mi hermano me ha dicho que lo has matado tú”

El abogado de Amargo ha intervenido en el programa ‘En Boca de todos’ de Cuatro, par aclarar y desmentir la autoridad de las presuntas acusaciones del propio denunciante, el cual le acusa al bailaor de haber formado parte el asesinato de su hermano: “Has matado a mi hermano a tiros, ¿no?”, “Mi hermano me ha dicho que lo has matado tú”.

Amargo, sin pasaporte

Caballero opina que quitarle el pasaporte a Amargo es una medida cautelar, innecesaria al ser una persona conocida: “yo, a mi juicio, el retirar el pasaporte a una persona conocida y de una persona muy notable me parece una forma de limitar sus derechos porque no se va a escapar a ningún sitio”. Y es que el artista “tuvo una oportunidad de trabajar en Turquía, un espectáculo muy importante, tuvo una oportunidad de trabajar en India, en Bollywood, en una superproducción importantísima, y también la ha perdido, y bueno si habláramos de una persona desconocida que pudiera eludir la justicia. Todavía no ha sido juzgado, vamos a dejarle trabajar, por lo menos trabajar”.

Sobre cómo se plantea el futuro de Rafael hasta el juicio, su abogado nos explica que ya solo queda preparase: “ahora mismo no podemos hacer más que leernos los testados, ver detalles, buscar las pruebas, contrastar datos, y no podemos hacer más. Esperar a este juicio y luego nos vendrá otro juicio, el de alicante, que para mí era absolutamente innecesario, es decir el de alicante se podría haber evitado. Pero bueno yo no puedo criticar a nadie, únicamente hacer mi trabajo, nada más”.