Nuria Fergó enamora al exmarido de Irene Villa

“Amor con todas las letras. Amor que llega para quedarse” es la frase con que Nuria titula las fotos publicadas. Ella se muestra radiante, con un favorecedor bikini de estampado vichy blanco y negro, sombrero de rafia y gafas de sol, mientras Juan Pablo la abraza derrochando felicidad.

La noticia ha causado furor entre amigos y compañeros de profesión, que no han dudado de comentar en la publicación donde es evidente que no pueden alegrarse más por la pareja. Compañeras del programa Operación Triunfo, por el cual conocemos a la cantante, como Gisela, Verónica Romero, Mireia Montávez o Geno no han perdido la oportunidad de mostrar su cariño a los enamorados. Manu Tenorio también les ha deseado lo mejor, al igual que Naim Thomas: “¡¡Maravilla!! Disfrutad mucho”. “Os queremos pareja”, ha dicho la actriz Aurora Carbonell, que es gran amiga de Nuria.