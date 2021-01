Julián Muñoz ha vuelto a la palestra mediática tras toda la polémica que se ha originado con Isabel Pantoja y después de saber que podría estar siendo investigada de nuevo por Hacienda. El exalcalde de Marbella ha entrado en directo para pedir disculpas por unas imágenes en las que un reportero de Europa Press era intimidado por él al preguntarle por la actualidad informativa de la Pantoja.

Y es que, como un energúmeno, el exalcalde de Marbella ha cambiado el tradicional “buenos días” por un “tú que cojones quieres chalao”, antes de intentar echar (de la calle, todo sea dicho) al reportero: “Fuera, que me tocas los cojones. Tonto del culo. Vete y lo vendes. Vas y dices que te he dicho que me toques los huevos”.

Luego ha entrado en directo en Sálvame. Y en primer lugar, Julián ha querido explicar que no vive en una lujosa vivienda de Marbella, sino en una piso normal con su hija: “Quiero decir que vivo con mi hija Eloisa, no vivo en ningún sitio de zona de lujo de Marbella”. Y es que también ha aprovechado para desvelar que ha conseguido recuperar la relación con sus hijas y también con Mayte Zaldivar, con la que tiene una buena relación en la actualidad.

En segundo lugar, el que fuera pareja de Isabel Pantoja ha querido dejar claro que no tiene ningún contacto con ella y que se quiere mantener al margen de todas las polémicas económicas que salgan a la luz en estos momentos: “Segundo, yo desde que salí de la cárcel o incluso antes, no tengo ni una sola relación de ningún tipo con la señora Isabel Pantoja. Ninguna. De ningún tipo, ni de sociedades, ni de basuras, ni nada. Quiero aclarar todo esto. Yo también me pregunto dónde está el dinero de Isabel Pantoja”

En cuanto al conflicto que tiene abierto Kiko Rivera con su madre, Julián se ha querido mantener al margen: “Eso es un problema de ella, que lo arregle ella, ni me ocupa ni me preocupa. Yo no tengo nada que ver, ellos sabrán lo que han hecho”.

Asegura que sigue estando mal de salud y que no se ha inventado ninguna enfermedad para poder salir de prisión: “No estoy bien y no me invento ninguna enfermedad”. Y en cuanto a las informaciones sobre la venta de ‘La Pera’, ha dejado claro que el no tenía conocimiento de cómo se gestionó la venta de esta vivienda: “Yo me he enterado que se ha vendido la Pera después de un montón de años, yo creía que se la había quedado el banco”.