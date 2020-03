Después del susto médico que nos dio María Jiménez en mayo del año pasado y que la dejó fuera de los escenarios y la vida pública, la sevillana ha reaparecido más fuerte que nunca y con varios proyectos por delante. Después de que se temiera por su vida, parece que María se ha agarrado a esta con más fuerza que nunca.

La cantante sevillana se ha convertido en la protagonista de la presentación del Universal Music Festival realizada este miércoles. Allí mismo nos ha concedido una entrevista en la que asegura que todo su amor, ahora mismo, está dirigido al disco que la semana que viene comenzará a grabar. Un trabajo de versiones en el que lleva más de dos años involucrada y con el que pretende retomar la esencia de sus inicios: “Son versiones, no son nada inéditas. Y es que no he querido hacer ninguna canción inédita, es que no he querido cantar con nadie, he querido hacerlo como mi primer disco. Que creo que me lo merezco”, nos cuenta María.

Pero su nuevo disco no es lo único que tiene preparado la cantante, confirmando también su actuación en el Universal Music Festival el próximo 15 de julio, con el espectáculo ‘María Jiménez y amigos’. Y todo apunta a que no será la única cita de la cantante con los escenarios españoles, que ya planea encontrarse con su público también en Sevilla.

María será la encargada de abrir la sexta edición del famoso festival madrileño que tendrá lugar en el Teatro Real. “Surge la idea de mi cumpleaños para acá. Que hicimos una fiesta similar. Y eso hemos cogido para este espectáculo”, comenta la artista.

Junto a ella en el escenario podremos ver a diversos cantantes y músicos de la talla de Pitingo, Mari Peña, Diego Magallanes, Remedios Amaya y su hija, y alguna que otra sorpresa que no ha querido desvelar. “Si sale como en el cumpleaños os vais a volver locos de alegría”, afirma.

María Jiménez está preparada para su regreso musical: “Ahora estoy más guerrera. Todavía más”, y nosotros estamos deseando escuchar todo lo que le queda por ofrecer.