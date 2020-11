“Hola querida familia, hoy es mi cumpleaños y quiero compartir con vosotros que hace dos semanas, a través de una biopsia en una lesión de la piel de mi barbilla que nunca terminaba de curar (llevaba más de un año sin darle importancia), me diagnosticaron un carcinoma basañ o epitelioma basocelular de tipo expansivo” ha empezado contando, pero lo cierto es que ha continuado explicándonos de qué se trata.

La actriz ha hecho hincapié en lo importante que es protegernos como debemos la piel ya que estamos expuestos cada vez que salimos de casa: “El principal factor de riesgo para desarrollar epiteliomas es la exposición al sol. Y yo desde mi adolescencia he comprado todas las papeletas para tenerlo. He hecho verdaderas burradas para broncearme, y el efecto acumulativo del sol en mi piel me ha provocado esto...”.